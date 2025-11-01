'나비'로 교감한 한중 정상 "경주 나비, 선전까지 날아 노래했으면"

APEC 환영 만찬의 '로봇 나비'를 화제로 교감하며 대화

이재명 대통령(오른쪽)이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 의장국 인계식에서 2026 APEC 의장국인 중국의 시진핑 국가주석에게 의장직 지위를 넘기며 악수하고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1일 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 가진 첫 만남에서 '나비'를 매개로 친밀하게 교감했다.

이는 전날 환영 만찬 공연에 등장한 '로봇 나비'가 화제가 되면서 비롯됐다.

나비는 이번 경주 APEC 정상회의의 엠블럼으로, 21개 회원국 간의 '연결·번영·혁신'을 상징한다.

전날 환영 만찬에서는 '나비, 함께 날다(Journey of Butterfly: Together, We Fly)'를 주제로 한 문화 공연이 펼쳐졌으며, 이 과정에서 로봇 나비가 공중으로 날아가는 모습이 연출됐다.

시 주석은 1일 APEC 정상회의 공식 폐막 후 이 대통령으로부터 차기(2026년) 의장직을 인계받으면서 전날 공연의 나비를 화제로 꺼냈다.

시 주석은 "어제 만찬 장소에서 나비가 날아다녔는데 참 아름다웠다"며 이 대통령과의 대화를 소개했다.

시 주석은 "이 대통령이 제게 '내년에 나비를 이렇게 아름답게 날리실 것인가요'라고 질문해 '여기의 이 아름다운 나비가 (차기 APEC 정상회의 개최지인 중국의) 선전까지 날아와 노래까지 하면 좋겠다'고 말씀드렸다"고 언급했다.

이 대통령은 이후 열린 내외신 대상 기자회견에서 이 '나비 대화'를 더 구체적으로 전했다.

이 대통령은 "어제 공연에서 관객 위로 날아다니는 나비가 시끄러워서, 제가 시 주석님께 '나비는 원래 조용히 나는데, 이 나비는 모터 소리가 난다. 내년엔 소리 나지 않는 진짜 나비를 만들어 날려주면 좋겠다'고 말씀드렸다"고 전했다.

이에 시 주석은 "노래하는 나비를 만들어야 하지 않을까"라고 답했다고 했다.

이 대통령은 나비 엠블렘의 의미 중 '연결성'을 강조하며 "APEC은 지금까지의 성과를 기반으로 더 나은 미래를 만드는 기구"라며 "내년 선전 APEC이 훨씬 더 성공적으로 치러져야 하고, 더 나은 아태 지역 발전이 있어야 한다. 새로운 미래를 만들어 가자"고 강조했다.

그러면서 "시 주석과 중국 국민이 잘 준비할 것으로 기대하고 내년 선전에서 여러분을 다시 만나겠다"고 덧붙였다.

31일 경북 경주시 라한셀렉트호텔에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬에서 문화 공연이 진행되고 있다. /연합뉴스 제공

이재명 대통령과 시진핑 주석은 APEC 환영 만찬의 '로봇 나비'를 화제로 교감하며 대화.

시 주석은 경주의 아름다운 나비가 내년 회의 개최지인 선전까지 날아와 노래하길 희망.

양 정상은 나비가 상징하는 연결성과 번영을 바탕으로 내년 선전 APEC과 더 나은 아태 지역 발전에 대한 기대를 표명.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지