군산시, 해상풍력 집적화단지 지정 ‘도전장’

군산시가 최근 기후에너지환경부에 ‘군산시 해상풍력 집접화단지’ 지정 신청서를 제출했다.

이번 신청은 시가 어청도 인근 해역에 1.02GW 규모의 해상풍력 집적화단지를 조성하기 위한 공식적인 첫걸음이자 지자체 주도의 계획적 개발과 지역 이익공유를 실현하는 지속가능한 에너지전환 모델을 구축하기 위해 추진진됐다.

‘신재생에너지 집적화단지’는 40MW를 초과하는 대규모 신재생에너지 발전사업을 지자체가 주도해 계획적으로 추진할 수 있도록 일정 구역을 지정해 지원하는 제도다.

집적화단지로 지정되면 신재생에너지공급인증서(REC)에 최대 0.1의 가중치가 추가 부여되며, 이를 통해 확보된 수익은 수산업 공존, 주민복지 등 지역상생을 위한 공공사업 재원으로 활용될 수 있다.

시는 이번 신청을 위해 △사전 타당성 조사 △입지 적합성 검토 △전력계통 연계 방안 마련 △민관협의회 구성 및 운영 △주민설명회 개최 등 철저하고 단계적인 사전 절차를 이행하며 신청 준비를 마쳤다.

특히 사업자가 관여하지 않는 순수한 지자체 주도형 해상풍력 개발 모델을 구축했다.

계획 수립부터 주민과의 소통, 집적화단지 지정 신청에 이르기까지 모든 과정을 시가 직접 책임지고 추진함으로써, 공공성과 계획성을 동시에 갖춘 전국적 모범사례로 평가받고 있다.

또한 총 17차례에 걸쳐 해상풍력 민관협의회를 운영하고, 주민설명회를 개최하는 등 체계적인 지역 소통을 통해 높은 수준의 주민 수용성을 확보한 점은 군산형 해상풍력 사업추진의 핵심 강점으로 꼽힌다.

강임준 군산시장은 “이번 해상풍력 집적화단지 지정 신청은 정부의 에너지 대전환 정책에 부응한, 군산형 공공에너지 모델의 뜻 깊은 출발점”이라며 “앞으로 새만금RE100 산업단지 지정과 주민 이익공유를 통해 에너지 자립도시를 구현할 것”이라고 전했다.

한편 기후에너지환경부는 사업계획 검토와 심의를 거쳐 내년 3월 ‘해상풍력 특별법’ 시행 이전에 지정 여부를 발표할 것으로 전망된다.

