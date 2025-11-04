참여자치군산시민연대 “군산시의회 국외연수 보완수사 하라”

참여자치군산시민연대는 4일 군산시의회 국외연수비 부풀리기 사건에 대한 보완수사를 요구했다.

참여자치군산시민연대는 이날 성명을 통해 “군산시의회 국외연수비 부풀리기 사건과 관련해 군산경찰서가 의회사무국 공무원 11명과 여행사 대표 1명을 검찰에 송치했다”며 “정작 의원연수의 당사자인 시의원들은 ‘지시나 공모 정황이 없다’는 이유로 입건조차 되지 않았다”고 꼬집었다.

이어 “시민의 세금으로 진행된 연수의 최종 수혜자이자 결정권자가 의원들이었음을 감안하면 이는 납득하기 어려운 결과”라며 “예산을 집행하는 것은 공무원일 수 있으나 예산을 승인하고 사용한 최종 책임은 의원들에게 있다. 부풀려진 연수비가 발생했다면 의원들은 참고인이 아니라 연수 당사자이며, 관리‧감독 책임의 주체로서 수사해야 한다”고 촉구했다.

그러면서 “군산경찰서는 군산시의회 의원 국외연수에 대한 보완수사를 즉각 실시하라”고 덧붙였다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지