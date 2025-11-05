전북출신 황기연 수출입은행장 임명

이리고-전북대 경영학과 졸업…1990년 입행 후 서비스산업금융부장 등 역임

황기연 신임 수출입은행장. /수출입은행 제공

전북 출신 황기연(57·익산) 수출입은행 상임이사가 제23대 수출입은행장으로 임명됐다.

한국수출입은행은 5일 언론자료를 통해 이같이 발표했다.

황 신임 행장은 전북 익산 이리고-전북대 경영학과를 졸업하고, KAIST에서 경영정보학 석사학위를 받았다.

1990년 수출입은행 입행 후 서비스산업금융부장, 인사부장, 워싱턴사무소장, 기획부장과 남북협력본부장 등 주요 부서를 두루 거쳤다.

2023년부터 상임이사로서 리스크관리, 디지털금융, 개발금융, 정부수탁기금 업무를 총괄해온 내부 출신 전문가이다. 내부 출신이 수출입은행장에 오른 것은 역대 두 번째이다.

은행 업무 전반에 대한 폭넓은 경험과 AI 시대에 필요한 식견을 갖췄고, 소통의 리더십으로 직원들로부터 높은 신망을 받고 있다는 평가다.

수출입은행 측은 “내부 출신 인사가 은행장으로 임명되면서 그동안의 업무 경험을 바탕으로 한-미 통상협력 대응, 첨단전략산업 등에 대한 적극적인 금융지원을 통해 국가경제에 기여할 것”이라고 기대했다.

