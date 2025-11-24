민주당 전북도당, 상임고문·고문·부위원장단 임명

더불어민주당 전북특별자치도당(도당위원장 윤준병)은 지난 21일 제2차 운영위원회를 열고 상임고문과 고문, 부위원장단 임명을 의결했다고 24일 밝혔다.

민주당 전북자치도당은 이번에 임명된 상임고문 11명, 고문 19명, 부위원장 15명은 당원과 도민의 존경을 받은 전 선출직 공직자 등 전북의 명망가들이라고 설명했다.

전북도당은 상임고문과 고문으로부터 도당 운영 전반에 대한 자문을 받고 부위원장들을 통해선 정책적 전문성을 높이고 지역과 현장에 더욱 밀착한 도당 운영을 할 예정이다.

민주당 도당 관계자는 “도당은 당헌 당규에 따라 당원과 도민의 눈높이에 맞는 각급 당직을 임명하고 조직 정비와 강화를 지속할 계획”이며 “내년 지방선거에서 민주당이 전국적 압승을 견인하는 요충지 역할을 할 것”이라고 다짐했다.

백세종 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지