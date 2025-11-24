새만금개발청, 중국 투자유치 활동 본격화

15~21일 중국 상하이·옌청서 새만금 투자환경 홍보

새만금개발청은 지난 15일부터 21일까지 중국 상하이, 항저우, 옌청 등지에서 투자 유치 활동을 했다./사진=새만금개발청

새만금개발청(청장 김의겸)은 글로벌 공급망 재편과 미·중 갈등 심화 등 국제 정세 변화에 대응하고자 중국 현지에서 투자유치 활동을 본격화했다고 24일 밝혔다.

이번 투자유치 활동은 지난 15일부터 21일까지 중국 상하이, 항저우, 옌청 등지에서 이뤄졌으며 현지 유망기업의 해외 투자 수요를 선제적으로 확보하기 위해 마련됐다.

개발청은 중국 방문을 통해 현지 주요 기업과 기관과의 협력 네트워크를 강화하고 새만금 산업단지의 우수한 입지 여건과 투자 환경을 집중적으로 홍보했다.

먼저 개발청은 상하이에서 열린 ‘제10회 배터리 응용 국제포럼’에 참가해 세션 발표와 기업 대상 IR(투자설명회)을 진행했으며 배터리와 모빌리티 분야 글로벌 기업과의 교류를 통해 새만금의 산업 경쟁력을 소개했다.

이어 항저우에서는 저장성 주요 기업 및 투자기관과 간담회를 열어 새만금 산업단지에 대한 이해도를 높이고 투자 의향과 협력 가능성을 논의했다.

또한 옌청에서 주관한 ‘한·중 산단 경제무역협력 교류회’에 참석해 새만금의 산업 인프라와 정책 지원 체계를 발표하고 현지 기업과 기관과의 면담을 통해 향후 투자 협력 방안을 모색했다.

이를 통해 새만금이 양국 산업협력의 거점이자 동북아 경제협력의 중심지로 자리매김할 수 있도록 교류와 협력을 강화했다.

유지원 개발청 투자유치과장은 “이번 중국 현지 투자유치 활동을 통해 새만금의 투자환경과 성장 잠재력을 폭넓게 알리는 기반을 마련했다”면서 “앞으로도 해외 투자유치 활동을 적극 확대해 나갈 계획이다”고 말했다.

김영호 기자

