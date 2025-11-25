새만금 핵융합 연구시설 전북 배제에 지역 상공계 ‘재검토’ 촉구

전북지역 상공인들이 정부의 새만금 핵융합 연구시설 부지 선정에서 전북이 탈락한 데 대해 강하게 반발하며 공정한 재검토를 공식 요구했다.

25일 전북상공회의소협의회는 긴급 성명을 내고 “전북 도민과 지역 경제계가 깊은 참담함을 느끼고 있다”며 이같이 밝혔다.

성명에 따르면 전북은 지난 10여 년간 한국핵융합에너지연구원과 협력해 플라즈마기술연구소 등 기반을 구축해 왔고, 정부가 제시한 핵심 평가 기준인 ‘토지 소유권 이전 가능 요건’을 충족한 유일한 후보지였음에도 최종 탈락했다. 상공계는 “전북의 강점이 제대로 반영되지 않은 결정”이라며 “지역의 노력과 준비가 정당하게 평가받지 못했다”고 비판했다.

전북이 최근 △1조5000억 원 규모 ESS 구축사업 탈락 △새만금국제공항 기본계획 취소 등 국책사업에서 연이어 배제되고 있다는 점도 문제로 지적했다. 성명서는 “2036 전주 하계올림픽 유치 구상마저 정부 국정과제로 반영되지 못하고 있다”며 “전북만 반복적으로 패싱되는 것이 아니냐는 우려가 크다”고 밝혔다.

상공계는 새만금 핵융합 연구시설이 “전북만의 사업이 아니라 국가 미래 에너지 산업 경쟁력 확보를 위한 핵심 인프라”라며 정부에 이의신청 절차에서의 재검토를 촉구했다. 특히 평가 기준과 절차의 공정성을 다시 점검해줄 것을 요구하며 “신속하고 책임 있는 대응”을 강조했다.

