시내버스 노선안내도 훼손한 고등학생들⋯경찰 조사 예정
UPDATE 2025-11-26 19:31 (Wed)
시내버스 노선안내도 훼손한 고등학생들⋯경찰 조사 예정

김문경 웹승인 2025-11-26 15:08 수정 2025-11-26 15:08

Second alt text
연합뉴스

시내버스 노선안내도를 검은 펜으로 훼손한 고등학생들이 경찰 조사를 받을 예정이다.

전주덕진경찰서는 공용 물건 손상 등 혐의로 고등학생 A군(10대) 등 2명에 대해 경찰 출석을 통보했다고 26일 밝혔다.

이들은 지난 22일 오후 11시께 전주시 덕진구 시내버스 정류장 두 곳의 노선안내도를 검은 펜으로 낙서하는 등 훼손한 혐의를 받고 있다.

경찰은 주변 CCTV 분석 등을 통해 A군 등의 신원을 확인했으며, 이후 보호자와 함께 출석할 것을 요청한 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “현재 조사 일정을 조율하고 있다”며 “훈방 등 향후 조치는 조사 이후에 판단할 예정”이라고 말했다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#시내버스 #노선안내도 #훼손 #공용 물건 손상
김문경 sale0330@daum.net
