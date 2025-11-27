송태규 민주당 익산갑 지역위원장 “지역 정치 혁신”

갈등 봉합 및 지역 정치 쇄신 필요성 강조

송태규 더불어민주당 익산갑 지역위원장이 27일 익산시청 기자실에서 지역 정치 혁신을 위한 역할을 다짐하고 있다./사진=송승욱 기자

최근 정식 임명을 받은 송태규 더불어민주당 익산갑 지역위원장이 지역 정치 혁신을 위한 역할을 다짐했다.

27일 익산시청 기자실을 찾은 그는 “진정 익산을 위해 일할 수 있는 사람을 시민 여러분들께 알려 선택할 수 있도록 하고, 이를 통해 지역 정치가 온전히 이뤄질 수 있도록 하는 게 지역위원장으로서 제 역할이라고 생각한다”며 갈등 봉합과 지역 정치 쇄신 필요성을 강조했다.

이어 “주위의 많은 분들이 염려해 주시는데, 익산갑 지역과 어떤 이해관계도 없고 어느 누구에게도 빚진 일이 없다”면서 “지역위원장을 하면 총선에 출마한다는 고정관념을 깼으면 좋겠다. 송태규는 구태의연하지 않다는 것을 분명히 보여드리겠다. 지켜봐 달라”고 피력했다.

익산갑 조직 구성에 대해서는 “앞으로 계파정치는 종지부를 찍었으면 좋겠다”면서 “박철원 익산시의원을 사무국장으로, 최재현 익산시의원을 사무차장으로 내정했고 다른 자리도 어느 한쪽으로 치우치지 않은 분들로 인선할 예정”이라고 밝혔다.

익산=송승욱 기자

