군산시, 도시에 스마트 기술을 입힌다

‘스마트도시 솔루션 확산사업’ 추진

군산시가 최신 정보통신기술을 활용해 시민들의 생활환경을 혁신적으로 개선하고, 도시 서비스의 질을 향상시키기 위한 ‘스마트도시 솔루션 확산사업’을 본격 추진한다.

이 사업은 국토교통부가 검증된 스마트 기술을 중소도시에 집중 보급해 도시 서비스의 질을 높이고 지역 간 디지털 격차 해소하기 위해 마련됐다.

시는 지난 5월 국토교통부 공모사업에 선정돼 국비 12억 원을 포함해 총 24억 원을 확보, 국토부와 사업 협약을 체결하고 세부 추진계획을 논의해왔다.

시는 이 사업을 통해 4가지 스마트 솔루션을 도입·확대할 계획이다.

먼저 스마트 횡단보도를 통한 보행자 감지 및 경고 시스템 도입으로 보행 안전를 강화한다는 방침이다. 설치는 총 5개소로 계획하고 있다.

CCTV·스마트가로등·비상벨·와이파이 등을 통합한 다기능 스마트 기기인 스마트 폴도 11개소 설치‧운영하기로 했다.

실시간 신호제어 및 신호개방 시스템은 13개소로, 교통량 분석 기반 신호 최적화로 교통혼잡 완화가 기대된다.

이상음원 인공지능(AI) 선별관제는 110개소로 준비 중으로, 이 시설은 위험음·비명 등을 자동 감지해 신속한 대응을 가능하게 해준다.

시는 이 사업을 통해 △교통편의 개선 △보행자 안전 강화 △범죄 예방 △도시관리 효율 향상 등 시민이 체감하는 실질적 변화를 기대하고 있다.

시는 올해 안에 시민참여단을 구성하는 한편 내년 1월~2월중 실시설계를 마무리하고 같은 해 8월까지 관련 솔루션들의 구축을 완료할 예정이다.

안현종 군산시 교통항만수산국장은 “데이터를 활용해 문제를 예측·관리하는 미래지향적인 도시관리 체계를 구축해 군산의 도시경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

