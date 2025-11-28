‘청출어람 청어람’…김연 제자발표회 열린다

29일 오후 3시 전북특별자치도립국악원 권삼득홀서 열려 판소리 대중화 헌신한 김연 명창 제자들 한자리서 소리판 펼쳐

포스터/사진=독자제공

김연 명창의 제자들이 소리를 잇고, 담고, 펼치는 판소리 한마당이 열린다.

김연 제자발표회 ‘소리를 잇다·담다·펼치다 –청출어람 청어람’이 29일 오후 3시 전북특별자치도립국악원 권삼득홀에서 개최된다. 이번 무대에는 총 11개 팀의 제자들이 참여해 단가와 민요, 심청가·흥보가·춘향가의 주요 대목 등 다채로운 소리를 선보인다.

첫 무대는 전북자치도립국악원 판소리 초급반 1의 ‘사철가’와 심청가 중 ‘주막에 들어’ 대목으로 문을 연다. 이어 △ 박성주(전주 자연초 1)의 민요 ‘통영 개타령’, △한진우(전주 화정초 2)의 흥보가 중 ‘부모님께 효도하고’ 대목, △ 오유식(한국판소리보존회 임실지부 이사)의 단가 ‘백발가’, △임실판소리동호회의 단가 ‘호남가’와 흥보가 중 ‘저 아전 거동을 보아라’ 대목이 무대를 채운다.

이후 △최금철(한국판소리보존회 임실지부 이사)의 흥보가 중 ‘돈타령’ 대목, △송옥엽(전 전주판소리동호회 회장)의 춘향가 중 ‘하루 가고 이틀 가고’ 대목, 이정인(전북특별자치도립국악원 창극단 단원)의 심청가 중 ‘타루비’ 대목, 등으로 이어진다. 이밖에도 최가현(한국문화예술교육진흥원 국악예술강사)의 흥보가 중 ‘둘째 박 타는’ 대목이 펼쳐지며 마지막으로 김연 명창이 심청가 중 ‘심봉사 눈뜨는 대목’이 무대를 장식하며 발표회는 마무리된다.

김연명창/사진=독자제공

김연 명창은 “오는 12월 전북특별자치도립국악원 판소리 교수직을 퇴임하면서, 지금까지 함께 해온 연수생과 제자들이 소리를 잇고 담아 펼치는 자리를 마련했다"며 “다 함께 누릴 수 있는 소리판을 열게 되어 기쁘다”는 소감을 밝혔다.

김연 명창은 1982년 박봉술 명창을 통해 판소리에 입문한 뒤, 1989년부터 이일주 명창에게 동초제 흥보가·심청가·춘향가·수궁가·적벽가를 사사했다.

전북대학교 한국음악학과(판소리전공)를 졸업하고 동대학원 박사과정을 수료하며 이론과 실기를 꾸준히 연마해 왔다. 2002년 임방울 국악제에서 대통령상을 수상하고, 2014년 전주문화방송 ‘서바이벌광대전3’에서 최종우승을 거두는 등 뛰어난 기량을 인정받았다. 전북도립국악원 창극단에서 창극 활동을 펼쳤으며, 이후 전북특별자치도립국악원 판소리 교수로서 30여년 동안 판소리 대중화에 헌신해왔다. 특히 2023년 ‘흥보가’, 2024년 ‘심청가’를 완창하며 명창의 면모를 다시금 확인시켰다.

박은 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지