전북레드콘 음악창작소 지원 ‘아우리’, 유재하 음악경연대회 대상 수상

밴드 아우리 ‘제36회 유재하 음악경연대회' 대상 수상 전북 레드콘 음악창작소 지원 뮤지션으로 쾌거

제36회 유재하 음악경연대회에서 대상을 수상한 ‘아우리’ 단체컷. /사진=독자제공

김승재(41)는 참전용사다. 음악이라는 전쟁에 20년째 몸을 던졌다. 결과는? 절반의 성공. 남은 건? 밴드 아우리(OU:RE) 멤버들과 지역 뮤지션으로서의 한계. 그래도 그는 도망가지 않았다. 함께 음악을 만드는 동료가 있었고, 자신이 일궈온 음악에 대한 자신감이 있었다. 그랬더니 제36회 유재하 음악경연대회에서 대상이라는 값진 수상 결과가 찾아왔다.

‘유재하 음악경연대회’는 고(故) 유재하를 기리며 신예 싱어송라이터를 발굴하는 대회다. 30년이 넘는 시간 동안 조규찬, 유희열, 김연우, 정지찬, 이한철, 스윗소로우 등 대한민국 대중음악계를 이끌어가는 걸출한 싱어송라이터를 배출했다. 올해는 역대 최다인 총 785팀이 지원해 10팀이 본선 경연에 진출했고, 전북레드콘 음악창작소 지원 뮤지션인 ‘아우리(김승재·고은혁·이종민·이종원·홍대희)’가 대상의 영예를 안았다.

20년 만에 누리는 대상. 그보다 더 값진 것은 평단으로부터 밴드 아우리의 음악성을 인정받았다는 사실이다. 밴드 아우리 보컬 김승재씨는 지난달 28일 전북일보와의 통화에서 “언젠가는 누군가는 우리를 알아봐 줄 거라는 믿음으로 음악을 하고 있었다”며 “대회에서 저희 음악을 알아봐 주셔서 정말 기쁘고 감사하다”는 소감을 밝혔다.

아우리 단체 사진, 맨 앞쪽이 보컬 김승재 씨 / 사진=독자 제공

‘기쁘고 감사한 일’을 마주하기까지 그는 매일 실패할 각오로 하루하루를 지냈다. 화정초등학교 교사이자 현역 뮤지션으로 생활하는 일이 쉽지만은 않았기 때문이다. 두 마리 토끼를 잡기 위해 남들보다 더욱 치열하게 시간을 쪼개서 지냈다. 넘어졌다고 좌절하지 않고 또다시 도약하는 독기와 성실함, 그것이 김승재를 만들었다.

김 씨는 “음악하는 것 때문에 학교에 피해를 줄 수 없으니까 충실하게 수업을 준비했다”고 말했다. 그러면서 “음악도 제게는 마찬가지였다”며 “선생님이 재미로 음악한다는 느낌을 주고 싶지 않았다. 그래서 이번 대회에서 선보인 곡 역시 노력해서 얻어낸 결과물”이라고 말했다.

그래서일까. 올해 경연대회 예심에서부터 밴드 아우리 음악은 심사위원들의 마음을 흔들었다. 실제로 “참가팀 785팀 가운데 유일하게 기억에 남는 음악”이라는 평가가 나왔을 정도로 압도적으로 뛰어난 음악적 기량을 보여줬다는 후문이다.

승재 씨는 ‘유재하 음악경연대회 대상’이라는 강력한 소개글을 얻게 돼 기쁘지만, 기쁨에만취해 있지 않겠다고 했다. 그는 “상을 탔다고 인생까지 바뀌는 건 아니다”라며 “늘 하던 대로 음반 작업과 공연 열심히 준비해서 관객들과 만날 수 있도록 하겠다”고 다짐했다.

인터뷰 말미, 그는 스스로 지금을 ‘눈부신 밤’이라고 정의했다. 밤인데 눈이 부시는 그런 순간 말이다. 그리고 앞으로도 누가 밀쳐서건 때로는 본인의 실수로 빛 한 줌 없는 어둠의 길을 걸어가야 할 것이다. 그래도 그다지 두렵진 않을 것 같았다. 20년 동안 참전용사로 굳건히 버텨냈으니까. 그렇게 그만의 선율이 있는 삶은 단단해서 아름다울 테니 말이다.

박은 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지