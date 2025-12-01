전북대 김지영 교수, 한국정신간호학회장 취임

전북대학교 김지영 교수(간호대학 부학장, 간호학과)

전북대학교 김지영 교수(간호대학 부학장, 간호학과)가 제27대 한국정신간호학회장으로 취임했다. 임기는 2년이다.

1971년 창립된 한국정신간호학회는 정신간호 실무와 교육, 연구 발전을 목표로 하는 전문 학술단체로, 학술대회 개최와 학술지 발간, 정책포럼, 연구비 지원 등을 통해 국내 정신건강 간호 분야의 방향을 제시해 왔다. 학회는 관련 전문가들이 참여하는 대표적 네트워크로 자리매김하고 있다.

김 교수는 전북대 간호대학에서 정신간호학 교육과 연구를 오랫동안 이끌어 왔으며, 특히 지역사회 정신건강 증진과 재난 간호 분야에서 활발한 학술 활동을 펼쳐왔다. 학회에서는 교육이사와 부회장 등을 역임하며 조직 운영과 학문 발전에도 기여해 왔다.

김지영 신임 회장은 “정신간호학회가 시대적 변화와 현장의 요구를 적극 반영해 더욱 발전하는 학술 공동체로 성장할 수 있도록 노력하겠다”며 “학회지의 SCOPUS 등재 성과를 기반으로 국제적 수준의 학술지로 도약하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지