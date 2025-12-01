익산 영만초, 전북 두 번째 ‘IB 월드스쿨’ 공식 인증

PYP 월드스쿨 인증으로 탐구 중심 수업·평가 실천 기반 강화

익산 영만초등학교 전경

전북에서 두 번째 IB 월드스쿨이 탄생했다.

1일 전북특별자치도교육청에 따르면 익산시 소재 영만초등학교(교장 노태호)가 국제바칼로레아 본부(IBO)로부터 PYP(초등학교 과정) IB 월드스쿨로 최종 인증을 받았다.

이는 지난해 3월 IB 관심학교·10월 IB 후보학교로 지정된 이후 학교의 모든 구성원이 교육과정 개선을 위해 노력해 온 결과다.

영만초는 그간 개념 기반 탐구 수업 및 평가 운영, ‘질문하는 학교’ 선도학교 운영 등 IB 프로그램의 핵심 요소들을 학교 현장에서 체계적으로 구현해 왔다.

이번 월드스쿨 인증으로 영만초는 IBO의 정기 컨설팅과 국제표준자료를 기반으로 한 학교교육과정을 운영하며, 정기적 자체 평가 및 외부 점검 등을 통해 수업·평가 품질을 지속적으로 관리하게 된다.

오선화 미래교육과장은 “영만초등의 IB 월드스쿨 인증은 전북의 교실에서 탐구 중심 배움과 평가가 더 본격적으로 확산되는 중요한 전환점”이라며 “전북의 모든 학교가 수업혁신을 실현할 수 있도록 세심하게 지원하겠다”고 말했다.

노태호 교장은 “아이들이 질문을 중심으로 탐구하고, 삶과 세계를 바라보는 관점을 넓혀가는 과정이 우리 학교가 지향하는 가치”라며 “이번 인증을 계기로 학생들이 주도적으로 성장하는 배움을 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.

이강모 기자

