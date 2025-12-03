“쌍천 이영춘 박사 기린다”⋯학술문화제 6일 개최

국립군산대 사회과학대학 계단식 강의실서

한국 근대의학의 선구자 쌍천 이영춘 박사의 학문적 정신을 기리는 뜻 깊은 자리가 마련된다.

쌍천 이영춘 기념사업회는 오는 6일 국립군산대 사회과학대학 계단식 강의실에서 제3회 쌍천학술문화제를 개최한다.

이번 학술문화제는 쌍천 이영춘 기념사업회가 주관하고 군산시•국립군산대•쌍천 이영춘 연구회•전북특별자치도의사회가 후원한다.​

이번 행사는 지역 의학사 재정립과 학술 교류를 통한 공공의료 발전을 목표로 하는 만큼 의미 있는 행사로 평가되고 있다.

올해 주제는 ‘한국의학 의료에 관한 스승과 제자의 대화’로, 이영춘 박사의 제자들이 이어온 한국 의학의 사상·제도·역사적 형성 과정을 입체적으로 살펴보는 자리가 될 전망이다.

이강휴 군산시 의사회장의 사회로 진행될 이날 행사는 1부 음악제, 2부 학술제로 나눠 진행된다.

이날 학술제에서는 △김두헌 전북대 교수의 ‘근대 군산지역 종교 연구 현황과 전망’ △윤상림 연세대 교수의 ‘한국 근대의학의 시작’ △정운형 연세대 교수의 ‘스승과 제자의 대화’ △최현우 군산대 교수의 ‘일제하 한국 의료 체계’ △여인석 연세대 교수의 ‘현대 우리나라 의료 제도 속의 쌍천’ 주제 발표 등이 열린다.

이강휴 군산시의사회장은 “이번 학술제는 쌍천 이영춘 선생의 삶과 업적을 기반으로 한국 의학의 뿌리와 방향성을 재해석하고, 지역 의료의 정체성과 공공성 강화에 기여하는 학술의 장이 될 것”이라고 밝혔다.

군산=이환규 기자

