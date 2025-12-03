“지역 내 소외당하는 취약계층 생기지 않길”

전북일보사‧㈔따뜻한 한반도 사랑의 연탄 나눔 운동 전주지부 공동 주최 현대모비스 전북대리점 협의회 ‘연탄 나누기 운동’에 연탄 3600장 전달

전북일보사와 ㈔따뜻한 한반도 사랑의 연탄 나눔 운동 전주지부가 공동 주최하는 ‘사랑의 연탄 나누기 운동’에 동참한 현대모비스 전북대리점 협의회 관계자들이 전북일보 윤석정 사장(왼쪽 네 번째)·백성일 부사장(오른쪽 첫 번째) 등과 기념촬영을 하고 있다. 조현욱 기자

전북일보사와 ㈔따뜻한 한반도 사랑의 연탄 나눔 운동 전주지부(이사장 최인규, 전북노동복지센터 이사장)가 공동 주최하는 ‘사랑의 연탄 나누기 운동’이 시작됐다.

올해로 18년째를 맞은 ‘사랑의 연탄 나누기 운동’에 지역 내에서 온정의 손길이 전해지고 있다.

현대모비스 전북대리점 협의회(회장 정원식)는 4일 3일 사랑의 연탄 나누기 운동에 연탄 3600장(300만 원 상당)을 전달했다.

이날 전북일보 회장실에서 열린 전달식에는 전북일보 윤석정 사장‧백성일 부사장과 한반도 사랑의 연탄 나눔 운동 전주지부 최인규 이사장, 현대모비스 대리점 협의회 정원식 회장과 채수영 전북사업소장, 안익섭 운영팀장, 박현군‧강승부 전임 회장 등이 참석했다.

정원식 회장은 “해마다 따뜻한 나눔을 실천할 수 있게 되어 기쁘다”면서 “지역 내에서 소외당하는 취약계층이 생기지 않도록 열심히 노력하겠다”고 말했다.

윤석정 사장도 “따뜻한 마음을 상징하는 연탄을 취약계층 이웃과 나눌 수 있게 매년 뜻을 모아주시는 현대모비스 전북대리점 협의회에 감사드린다”며 “전달된 연탄을 잘 전달해 어려운 이웃들이 따뜻하게 겨울을 보낼 수 있도록 하겠다”고 전했다.

전북일보사와 ㈔따뜻한 한반도 사랑의 연탄 나눔 운동 전주지부는 어려운 이웃을 돕기 위한 연탄 나눔 캠페인을 매년 펼치고 있으며, 연탄배달 봉사는 내년 3월까지 계속된다.

강정원 기자

