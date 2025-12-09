최금순 정읍시새마을부녀회장, ‘새마을훈장 노력장’ 수상

소명의식과 사명감 갖고 활동…"더도말고 덜도말고 지금처럼 봉사활동 펼치겠다"

‘새마을훈장 노력장’을 수상한 최금순 정읍시새마을부녀회장. 사진=임장훈 기자

“새마을부녀회원들은 마을 공동체, 지역 공동체 발전을 위해 소명의식과 사명감을 갖고 봉사활동을 합니다. 부녀회원들의 협동정신으로 큰 상을 받게되어 영광입니다."

올해 새마을운동 50주년을 맞아 대통령이 수여하는 ‘새마을훈장 노력장’을 수상한 정읍시새마을부녀회 최금순(65·신태인읍)회장은 “사회적 리더라는 책임감으로 앞장서며 열심히 봉사활동을 한 결과 대통령 훈장을 받게된것 같다”며 함께 노력해준 부녀회원들에게 감사의 마음을 전했다.

최 회장이 새마을회원으로 활동한 기간은 18년에 달한다. 신태인읍 원백산마을 부녀회를 거쳐 신태인읍부녀회장 6년 임기를 마치고 정읍시부녀회장 2년차를 지냈다.

정읍시새마을부녀회가 1년동안 추진하는 사업은 김장김치 나눔, 사랑의 고추장 나눔, 역량강화 수련대회, 환경정화봉사, 농촌일손돕기, 다문화가구 돕기 등을 비롯해 23개 읍면동별로 취약세대를 위한 밑반찬나눔봉사, 농약병 수거, 헌옷 모으기 등 다양하다.

올 한해 이처럼 많은 사업을 시행하는 과정에서 최 회장은 각 읍·면·동부녀회를 통합하고 일사분란하게 이끌면서 지도력을 발휘하며 사업을 원활하게 마무리했다.

“1년중 절반은 본업인 농사를 짓고, 절반은 새마을회 활동을 하는 것 같아요. 시간을 쪼개어 봉사활동을 할 수 있는 것은 오래전에 새마을운동을 했던 남편(김기훈)의 응원이 큰 힘이 되어 가능했습니다.”

그녀는 “집안일과 농사를 함께 해준 남편의 도움으로 여기까지 왔다며 대통령 훈장의 영예는 남편과 반반 나눠야 한다”며 웃었다.

특히 “부녀회장을 맡아 올해부터 부녀회 월례회의 수당을 지원 받게된 것에 자부심을 갖고 있다”는 최 회장은 “시 행정에서 새마을부녀회를 인정해준 만큼 나눔과 기부문화 활성화를 위해 더도말고 덜도말고 지금처럼 봉사활동을 하는 것이 중요하다”고 덧붙였다.

최 회장은 “정읍시새마을지회(회장 이경연) 회원들의 목표는 새마을회관 건립사업이다”고 강조하며 “새마을부녀회원들이 연말 일일찻집과 정읍사문화제 먹거리부스 운영 등을 통해 건립기금 마련에 나서고 있는 만큼 지도자협의회, 문고, 청년연대 회원 모두가 힘을 모아 나갈것으로 기대한다”고 말했다.

