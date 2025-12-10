이전기사
전북일보로고

조장희 익산시체육회장, 생활체육 발전기금 7000만 원 쾌척
폰트사이즈작게
폰트사이즈크게
다음기사
UPDATE 2025-12-10 15:08 (Wed)
로그인
phone_iphone 모바일 웹
탑로고
위로가기 버튼
chevron_right 지역 chevron_right 익산

조장희 익산시체육회장, 생활체육 발전기금 7000만 원 쾌척

송승욱 웹승인 2025-12-10 11:10 수정 2025-12-10 11:21 
지역 생활체육 활성화 및 체육회 종목단체 지원

조장희 익산시체육회장

조장희 익산시체육회장이 내년도 생활체육 발전기금으로 7000만 원을 쾌척했다.

조 회장은 지난 5일 익산 웨스턴라이프호텔에서 열린 2025 익산시 체육상 시상식에서 지역 생활체육 발전을 위한 기금 7000만 원을 익산시체육회에 기탁했다.

지역 유망 선수 발굴 및 장학금 지원, 소외계층 및 소규모 종목 지원, 각종 대회 개최 지원 등을 통해 지역 생활체육 경쟁력을 강화한다는 취지다.

조 회장은 “올해 지역 생활체육 활성화를 위해 많은 노력을 해 왔다”면서 “내년에도 익산시민 여러분들의 건강한 삶을 위해 다양한 프로그램을 운영하고, 체육회 소속 종목단체들이 더욱 활발하게 운영돼 저변이 확대될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 다짐했다.

또 “익산시체육회는 국가 기금 사업 등에 적극 참여해 더 활기찬 도시, 건강한 도시를 만들고 체육을 통한 지역경제 활성화를 위해 더욱 노력하겠다”고 덧붙였다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

송승욱 ssw791221@naver.com
다른기사보기

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

0 / 400
info

많이 본 지역뉴스
지역섹션
  • [54931] 전북 전주시 덕진구 기린대로 418 (금암동)
  • 대표전화 : 063-250-5500
  • 팩스 : 063-250-5550, 80, 90
  • 법인명 : 전북일보
  • 제호 : 전북일보 인터넷신문
  • 등록번호 : 전북 아 00005
  • 등록일 : 2005-11-22
  • 발행일 : 2017-05-01
  • 발행인 : 서창훈
  • 편집인 : 윤석정
  • 청소년보호책임자 : 강인석

Copyright © 2021 전북일보 인터넷신문. All rights reserved. mail to desk@jjan.kr