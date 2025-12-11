“전북지역 초등학교 통학로 미세먼지 심각”

도보건환경연구원, 어린이 초등학교 통학로 미세먼지 실태 공개 전주·군산·익산 초등학교 통학로 3곳 대기오염물질 6종 측정 미세먼지 클린존 등 지자체 및 유관기관 협업 추진해야

전북 지역 초등학교 통학로의 미세먼지와 초미세먼지가 인근 측정소보다 최대 2배 이상 높은 것으로 나타나는 등 도내 초등학생들의 통학로 호흡기 건강이 위협받고 있었다.

전북특별자치도 보건환경연구원(원장 전경식)이 11일 도내 초등학교 통학로를 대상으로 실시한 대기오염 실태조사 결과 발표자료에 따르면, 전주와 군산, 익산 초등학교 3곳의 대기오염도 중 미세먼지와 초미세먼지 모두 인근 측정소보다 높게 측정됐다.

미세먼지(PM-10)의 경우 이 3곳의 농도는 적게는 1.5배, 많게는 3배까지 높게 측정됐고 초미세먼지(PM-2.5) 또한 인근 측정소 대비 최대 2배 가까이 높았다.

특히 미세먼지 농도가 높았던 지난달의 경우 인근 측정소에서 33㎍/㎥로 나타난 초미세먼지가 이 3곳 통학로에서는 55㎍/㎥로 측정돼 ‘나쁨’ 수준에 도달했다.

차량에서 배출되는 주요 대기오염물질인 질소산화물(NOx)의 농도는 오전 7시 50분부터 8시 30분 사이에 급격히 상승했다.

이 시간대에는 인근 측정소 대비 3~10배(0.04~0.10ppm) 높은 농도가 측정됐다.

질소산화물은 그 자체로 인체에 유해한 독성물질일 뿐만 아니라, 햇빛과 반응해 미세먼지를 생성하는 전구물질 중 하나여서 주의가 필요하다.

이번 조사는 전주와 군산, 익산의 통학 차량 통행이 많은 초등학교 3곳에 대해 어린이 등교 시간 전후(오전 7시~9시)의 대기질 상태를 집중 분석했다.

조사 항목은 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), 일산화탄소(CO), 질소산화물(NOx), 휘발성유기화합물(VOCs), 도로재비산먼지 등 총 6개 항목으로, 측정된 수치는 각 학교 인근의 공공 대기환경측정소 자료와 비교·분석했다.

연구원은 이번 조사 결과를 바탕으로 해당 시·군 및 유관기관과 협력해 어린이 통학로의 공기질 개선을 위한 방안을 마련할 계획이다.

이와함께 각 학교에는 등·하교시 어린이 마스크 착용 생활화 교육을 강화해 줄 것을 권고했다.

전 원장은 “이번 조사는 겉으로는 맑은 날씨라도 등굣길 통학로 주변 대기질이 어린이 건강에 결코 안전하지 않다는 점을 보여줬다”며 “앞으로도 대기오염물질에 취약한 어린이를 비롯한 민감 계층 보호를 위한 정책 마련과 과학적 조사에 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

