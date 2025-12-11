전북도의회 “용인반도체 국가산단 새만금으로 배치해야”

“용인 LNG 발전소 3기 건립은 탄소중립 역행, RE100이행도 불가능” “새만금에 산단 분산배치, 이재명 국정철학과도 같아”

전북특별자치도의회 균형발전특별위원회는 11일 “용인 반도체 국가산단의 LNG 발전소 계획을 재검토하고 재생에너지·반도체 인력 공급이 용이한 새만금으로 국가산단을 배치하라”고 촉구했다.

특위는 이날 성명서를 내고 “용인 LNG 발전소 3기의 연간 온실가스 배출량 977만t은 탄소중립 국가 전략에 역행할 뿐 아니라 삼성·SK하이닉스의 RE100 이행도 불가능해져 글로벌 공급망 경쟁에서 경쟁력 약화를 초래한다”며 이같이 주장했다.

특위는 “용인 산단의 재생에너지 조달 능력은 19.87MW(메가와트)에 불과해 대부분의 전력을 송전선로를 통해 외부에서 가져와야 하고, 송전선로 건설비는 73조원 규모”라며 “선로 경유 지역의 주민 갈등과 지방의 에너지 종속 심화로 현실적 추진이 불가능하다”고 지적했다.

이어 “반면 태양광·풍력 등 재생에너지 발전단지와 서남권 해상풍력 단지 등 새만금에서 총 7GW(기가와트) 규모의 전력을 생산할 수 있다”며 “최소한의 송전선로만으로도 안정적인 전력 공급이 가능해 경제성과 실행 가능성 모두 용인보다 우월하다”고 피력했다.

그러면서 특위는 이재명 대통령이 전날 K-반도체 육성전략 보고회에서 “재생에너지가 풍부한 남쪽 지방으로 눈길을 돌려달라”고 한 발언을 소개하며 그의 국정 철학을 환영한다고 했다.

특위는 “반도체 국가산단의 새만금 분산배치는 최소 30조원 규모의 경제적 절감 효과, 수십조원에 달하는 장거리 송전선로 건설비 절약이 가능하다”며 “온실가스 감축, 국가 균형발전이라는 정부의 목표도 동시에 달성할 수 있다”고 덧붙였다.

