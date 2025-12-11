“예산이면 예산, 사업이면 사업”…군산시 각종 평가서 ‘두각’

예산효율화 사례평가 및 장애인자립지원 시범사업 성과공유회 등서 장관상

군산시가 각종 평가에서 두각을 나타내는 등 도시 위상을 높여가고 있다.

먼저 시는 11일 (사)세금바로쓰기 납세자운동이 주관한 ‘2025년 예산효율화 사례평가’에서 전국 최우수 지자체로 선정돼 대상을 받았다.

시는 2024년부터 공공 소각시설에서 발생하는 신재생에너지공급인증서(이하 REC)를 판매해 연간 약 3억 원의 판매 수입을 올린 공로를 인정받아 대상 수상의 영예를 안았다.

특히 신규 세외 수입원 발굴을 통한 지속가능성 및 확산성이 평가위원들의 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다.

이와함께 시는 같으날 서울 프레지던트 호텔에서 열린 ‘2025년 장애인자립지원 시범사업 성과공유회’에서 뛰어난 성과를 인정받아 ‘우수지자체’로 선정, 보건복지부 장관상을 수상하기도 했다.

이로써 시는 장애인의 자립 지원 분야에서 전국적으로 인정받는 선도 사례를 구축하고 있음을 다시 한번 입증했다.

시는 이번 수상이 군산시가 장애인 당사자 중심의 맞춤형 자립 지원 서비스 체계를 적극적으로 구축하고 내실 있게 운영해 왔던 결과로 평가했다.

여기에 시는 전북특별자치도가 실시한 ‘2025년도 주택건축 행정 종합평가’에서도 우수기관으로 선정됐다

이번 평가는 2024년 11월 1일부터 2025년 10월 31일까지 도내 14개 시·군을 대상으로 진행됐다.

이번 평가에서 시는 △균형 있는 건축 행정 추진과 주거환경 개선을 위한 적극 행정 △시민 안전을 최우선으로 한 건축 안전관리 체계 강화 △도시재생 및 공공디자인 분야의 혁신적 사업 추진 등에서 높은 평가를 받아 우수기관에 이름을 올렸다.

강임준 군산시장은 “이번 성과는 시민과 함께 이뤄낸 값진 성과”라며 “앞으로도 시민의 신뢰를 얻는 군산시가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

