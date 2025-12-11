익산소방서, 소중한 생명 살린 119HERO 구급대 선정

윤유라 소방교·소찬호 소방사·유대한 소방사

익산소방서(서장 라명순)가 11일 심정지 환자의 소생에 적극 기여한 구급대원 3명을 119HERO 구급대로 선정하고 표창을 수여하고 있다. 왼쪽부터 유대한 소방사, 라명순 서장, 소찬호 소방사, 윤유라 소방교./사진 제공=익산소방서

익산소방서(서장 라명순)가 11일 심정지 환자의 소생에 적극 기여한 구급대원 3명을 119HERO 구급대로 선정하고 표창을 수여했다.

119HERO 구급대는 심정지 환자의 자발순환회복에 크게 이바지한 구급대원의 자긍심 고취와 사기 진작을 위해 마련된 제도로, 현장에서 진행한 전문 의료지도와 응급처치 수행 적정성 등 항목별 엄중한 심사를 통해 반기별로 선발된다.

이번에 선발된 신동119안전센터 윤유라 소방교와 소찬호 소방사, 모현119안전센터 유대한 소방사는 다수의 심정지 출동 현장에서 영상 의료지도를 통한 전문 심폐소생술을 시행해 소중한 생명을 살린 공로를 인정받았다.

라명순 서장은 “긴박한 현장에서 적극적인 구급활동으로 소중한 생명을 살린 영웅들”이라며 “다양한 구급현장에서 묵묵히 헌신하는 구급대원들의 노고에 감사드리며, 전문성을 갖춘 구급대원으로서 시민의 안전과 생명을 지키는데 최선을 다해달라”고 전했다.

익산=송승욱 기자

