이원택 “기후위기 대응 거점은 바로 전북 재생에너지 기지”

‘전북형 신경제‘ 청사진…“전북에 국내 최고 수준의 재생에너지 생산기지 만들어야” “도내 곳곳 햇빛, 바람으로 11기가와트 이상 구축위한 지역별 지원센터 추진 할 것”

내년 전북자치도지사 선거에 출마한 더불어민주당 이원택 국회의원(군산·김제·부안을)은 12일 “전북이 가진 천혜의 자연 자원인 풍력과 태양광을 활용, 국내 최고 수준의 재생에너지 생산기지를 만들어 글로벌 기업을 유치할 것”이라고 밝혔다.

이 의원은 이날 전북특별자치도의회에서 ‘전북형 신경제' 청사진 발표 기자회견을 열고 뒤 “지금 세계는 매우 빠른 속도로 화석에너지 중심의 경제 체제에서 재생에너지 경제 체제로 이동하고 있다”며 이같이 말했다.

이 의원은 이를 위해 “1단계 11기가와트, 추가적 계획을 통한 총 20기가와트 규모의 재생에너지 구축을 통해 미래산업을 전북으로 끌어올 강력한 기반을 마련해야한다”고 했다.

이같은 배경엔 내년부터 시행되는 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM), 글로벌 선도 대기업, 삼성·SK·LG등 국내 대표기업들이 2040년 전후 탄소중립 추진 계획을 하고 있기 때문이라고 설명했다.

그는 “이같은 상황 속 김관영 도정의 재생에너지 사업은 멈춰섰다. 문재인정부 시절 청와대에서 새만금 재생에너지 클러스터 비전이 있었음에도 윤석열 정부때 정체됐고 그 사이 전남 등 타지역은 재생에너지 기반을 선점했다”며 “기업들은 이제 ‘어디에 재생에너지 전기가 있는가’를 기준으로 투자지를 정한다”며 생산기지 설립의 당위성을 역설했다.

이 의원은 “전북의 재생에너지 확대는 전력망 건설과 해상풍력·전력망 건설과 해상풍력·태양광 산업을 통해 지역내총생산(GRDP)을 확실하게 끌어올리고 그 수익을 기금으로 조성해 지역에 활력을 불어넣을 수 있다”며 “도와 14개 시군에 제가 입법 발의안 재생에너지 지원센터를 추진해 입지조사, 인허가 지원, 주민 수용성 확보등 모든 과정을 속도감 있게 추진할 것”이라고 말했다.

