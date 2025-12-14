이전기사
전주시, 내년 청년 지원사업 강화…혜택 대폭 늘려
2025-12-14
강정원 웹승인 2025-12-14 16:33 수정 2025-12-14 16:33 
문화·구직·주거 등 18개 사업 추진…청년 생활 체감형 지원체계 구축

전주시는 청년이 찾아오고 머물고 싶은 도시로 나아가기 위해 ‘2026년 청년 지원사업’을 강화하고, 혜택도 대폭 늘린다.

14일 전주시에 따르면 내년도 청년정책·사업은 문화와 주거, 구직 등 청년 생활 전반을 아우르는 실질적 지원 강화를 목표로, 청년들의 체감도를 높이는 데 중점을 두고 추진된다.

우선 청년 구직 지원을 위한 사업으로 △청년활력수당 △청년지역정착 지원 △청년 면접정장 무료 대여 △청년 어학시험 응시료 지원 △취업 준비 청년 교통비 지원사업 등이 추진된다.

청년들의 주거 안정과 금융 지원을 위해 △청년 만원주택 ‘청춘별채’ △청년 월세 지원 △신혼부부 및 청년 임대보증금 지원 △청년 함께 두배적금 △대학생 학자금대출 이자지원 사업 등도 지속된다.

여기에 청년들의 문화·복지 지원을 위한 △청년 문화예술패스 △대학생 천원의 아침밥 지원 △군복무 청년 상해보험 가입지원 등도 운영된다.

특히 내년에 확대되는 청년 문화예술패스는 올해 19세 청년 대상 10만 원 지원에서 내년부터는 지원 대상이 만 19세·20세로 확대되고 지원금도 20만 원으로 2배 늘린다. 

그동안 구직자 중심으로 운영해 온 청년 면접정장 무료 대여도 대학원 면접 등 진학 준비 청년까지 이용할 수 있게 됐으며, 월 최대 20만 원을 24개월간 지원하는 청년 월세 지원사업은 기존 한시 운영에서 상시 운영으로 전환돼 청년층의 주거비 부담을 완화하고 보다 안정적인 주거환경을 마련할 수 있게 됐다. 

김은주 전주시 인구청년정책국장은 “청년들이 전주에서 안정적으로 미래를 설계할 수 있도록 전주형 청년 지원 정책을 지속 발굴하고, 기존사업도 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다. 

한편, 청년 지원사업 내용과 신청 일정은 전주청년 온라인플랫폼 ‘청정지대’(youth.jeonju.go.kr)에서 확인할 수 있다.

강정원 기자

강정원 mkjw96@hanmail.net
