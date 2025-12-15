전북도, 새만금에 고령친화산업 핵심기관 집적…미래 산업 거점화

고령친화산업기술원, 고령친화산업인증원 등 5대 핵심 기관 설립

전북특별자치도는 15일 도청에서 ‘고령친화산업복합단지 5개년 진흥계획 수립’ 용역 최종보고회를 열었다. /사진=전북도

전북특별자치도가 새만금을 중심으로 한 고령친화산업 거점을 구축하고 지역의 미래 신성장 동력으로 육성하기 위해 고령친화산업기술원 등 핵심 기관 설립을 추진한다.

전북자치도는 15일 도청에서 ‘고령친화산업복합단지 5개년 진흥계획 수립’ 용역 최종보고회를 열고, 중장기 산업 육성 전략과 단계별 실행 로드맵을 논의했다.

이번 용역은 전북대학교 산학협력단(연구책임자 권대규 교수)이 수행했다.

고령친화산업은 전 세계적인 인구 고령화와 함께 빠르게 성장하는 분야로 꼽힌다.

한국보건산업진흥원에 따르면 2030년 전 세계 60세 이상 인구는 약 14억 명에 이를 전망이며, 실버산업 시장 규모 역시 2020년 대비 두 배 이상 확대될 것으로 예측된다.

도는 이러한 세계적 흐름을 전북의 산업 경쟁력 강화로 연결한다는 전략이다.

전북도는 새만금 국가산업단지 내 약 30만 평 규모 부지에 총사업비 6000억 원을 투입해 고령친화산업복합단지를 조성할 계획이다.

단지에는 고령친화산업기술원 등 연구·지원 인프라를 갖춘 복합용지를 비롯해 기업 입주를 위한 산업용지, 주차장, 생태공원 등이 단계적으로 들어설 예정이다.

특히 이재명 정부의 국정과제로 고령친화산업 육성이 반영된 점을 토대로, Age-Tech 기반의 AI 돌봄로봇, 웨어러블·디지털 의료기기, 스마트홈케어 등 첨단 기술 분야 기업을 전략적으로 유치한다는 방침이다.

이를 통해 연구개발(R&D)과 실증, 기업 지원, 인증·검증, 인재 양성 기능이 유기적으로 연결되는 산업 혁신 거점을 구축한다는 목표다.

이를 위해 도는 고령친화산업기술원을 중심으로 한 연구·실증 체계를 구축하고, 제품과 서비스의 안전성·신뢰성을 검증할 고령친화산업인증원, 기업 성장과 사업화를 지원할 기업지원단, 전문 인력을 양성할 인재개발원, 산업 전반을 총괄하는 산업진흥재단 등 5대 핵심 기관 설립을 추진한다.

이번 용역 결과는 향후 단계별 기본계획 수립은 물론 중앙부처 협의를 통한 국책사업 예산 확보와 국내외 기업 유치를 위한 정책 근거로 활용될 예정이다.

성이순 전북도 고령친화정책과장은 “새만금 국가산업단지를 중심으로 고령친화산업복합단지를 조성해 해외 수출 전진기지로 육성하는 것이 핵심”이라며 “국가 차원의 정책 흐름과 연계해 전북을 글로벌 고령친화산업 거점도시로 성장시켜 나가겠다”고 말했다.

