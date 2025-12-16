전북 남원 육용종계 농장서 고병원성 조류인플루엔자

[연합뉴스 자료사진]

고병원성 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부는 15일 전북 남원시 소재 육용종계 농장에서 고병원성 AI가 발생했다고 밝혔다.

이는 이번 동절기 11번째 고병원성 조류인플루엔자 발생이며, 육용종계에서 2번째 발생이다.

중수본은 해당 농장에 초동대응팀을 투입해 출입 통제, 살처분, 역학조사 등 방역 조치를 하고 있다.

또 고병원성 AI 확산 방지를 위해 전북특별자치도, 남원시와 인접한 4개 지역(구례, 곡성, 하동, 함양)의 축산 시설과 차량에 대해 24시간 동안 일시이동중지 명령을 내렸다.

중수본은 이번에 발생한 농장의 동일 계열사 소속 농장에 대해 일제 검사를 한다.

또 지방정부에서 육용종계 농장을 대상으로 특별 방역점검을 한다.

아울러 지난 2일 시작한 '전국 일제 집중 소독주간'을 오는 30일까지 2주간 연장한다.

대설·한파에 대비해 고병원성 조류인플루엔자 위험주의보도 발령한다.

중수본은 바이러스 접촉 가능성이 있는 철새 도래지 출입을 삼가고, 전국의 가금 농장에서 출입 차량 소독, 축사 출입 전 전용 장화 갈아신기 등 기본적인 방역 수칙을 철저히 준수해달라고 강조했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지