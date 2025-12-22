전주시 '함께라서' 프로젝트 추진…"책문화 확산"

기업·단체 도서 기증, 동네서점 청소년 선결제 후원 민간 서재 시민 서고 지정, 체류형 프로그램 운영도

우범기 전주시장이 22일 시청에서 기자회견을 열고 함께라서 프로젝트에 대해 설명하고 있다. /전주시

전주시가 책문화 확산을 위한 ‘함께라서(書)’ 프로젝트를 선보인다.

우범기 전주시장은 22일 시청에서 함께라서 프로젝트 관련 기자회견을 열고 “전국적인 복지 모델로 주목받고 있는 전주형 복지 정책 ‘함께 시리즈’와 더불어 새롭게 추진하는 함께라서 프로젝트는 책을 통한 상생경제의 따뜻한 바람을 일으킬 것”이라고 밝혔다.

이 프로젝트는 △책 드림 △책 나눔 △책 누림 3대 전략 8대 과제로 추진한다.

책 드림 전략에는 지역 기업·단체 등이 독서 소외계층에 책을 기증하는 ‘서(書)프라이즈’, 동네서점에 책 구입비를 선결제 후원하면 청소년이 원하는 책을 선물받는 ‘책 사줄게’, 책쿵20 참여 서점이 자율적으로 책을 기증하는 ‘책쿵20+’ 등이 포함됐다.

또 전주시는 책 나눔 전략으로 다 읽은 책을 판매·기부하는 ‘지구 책장’을 활성화한다. 추억이 담긴 책을 기부받고 이를 보존·공유하는 ‘시민 가치서가’, 문화적·역사적 가치가 있는 민간 서재를 시민 서고로 지정하는 ‘전주 시민서고’도 운영한다.

책 누림 전략으로는 책을 주제로 한 체류형 프로그램인 ‘북스테이 전주’, 도서관·서점·북카페 등 책 관련 장소들을 도보 관광으로 연결하는 ‘전주 산책’을 추진한다.

우범기 전주시장은 “전주는 조선왕조실록을 지켜낸 기록의 도시이자 완판본으로 출판산업을 이끌던 출판의 도시”라며 “이제는 전국에서 으뜸가는 책의 도시로서 독서문화의 가치를 다양한 문화산업으로 연계해 미래세대의 글로벌 K-콘텐츠로 성장시켜 나가야 한다”고 말했다.

이어 “책을 통해 마음을 나누고 꿈을 키우며 상생경제의 온기를 불어넣는 함께라서 프로젝트는 전주 책문화산업의 또 하나의 전환점이 될 것”이라고 강조했다.

문민주 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지