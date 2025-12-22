전북대, 글로컬대학30 성과공유로 혁신 동력 모은다

전북대학교는 22일 진수당 77주년 기념홀에서 글로컬대학30 사업을 통해 추진해 온 성과를 공유하고 향후 사업의 성공적 추진을 위한 실행 동력을 모으는 성과공유회를 개최했다. /전북대 제공

전북대학교(총장 양오봉)는 22일 진수당 77주년 기념홀에서 글로컬대학30 사업을 통해 추진해 온 성과를 공유하고 향후 사업의 성공적 추진을 위한 실행 동력을 모으는 성과공유회를 개최했다.

행사에는 전주시의회 남관우 의장과 전북특별자치도의회 윤수봉 의원, 전북특별자치도 강영석 특별자치교육협력국장을 비롯하여 도내 대학 총장, 지역 산업계·공공기관 관계자, 글로컬대학 관계자, 대학 구성원과 학생 등 200여 명이 참석했다.

성과공유회는 글로컬대학사업추진단장의 주요성과 보고와 AI 미래교육, AI 기반 진로취업 통합 플랫폼 ‘AI JOB’, 지속 가능한 국제화 모델 등 3가지 우수 성과사례 발표로 진행됐다.

지역사회와의 공유 성과도 주목받았다. 도서관 등의 캠퍼스 공간과 교육 자원을 지역사회에 개방하고, 지역민 대상 평생·재교육 프로그램을 확대해 대학이 지역민의 학습과 성장을 함께 책임지는 구조를 만들어가고 있다. 특히 남원시와 협력해 남원지역 폐교를 활용한 외국인 유학생 전용 남원글로컬캠퍼스 조성은 폐교 활용을 통한 지역 재생과 대학 국제화를 결합한 전국 최초의 모델로 제시됐다.

양오봉 총장은 “글로컬대학30 사업의 성과와 우수 모델을 널리 확산해 새로운 혁신 동력의 기회로 삼겠다”며 “학생중심, 지역상생, 글로벌 허브 대학 도약을 위한 핵심 과제를 더욱 견고하게 추진해 나가겠다”고 말했다.

