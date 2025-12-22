쌀값 연일 상승···역대 최고치 전망

2025년 10월 기준 20KG 정곡 가격 6만1988원으로 역대 최고치 업계에서는 기대와 우려 공존, 전문가 “정교한 쌀값 안정화 정책 필요”

쌀값이 연일 상승하면서 역대 최고치를 갱신하고 있다.

22일 국가데이터처에 따르면 올해 20KG 정곡 가격은 2025년 10월 기준 6만1988원으로 역대 최고치를 갱신했다. 당초 쌀값 최고치는 2022년 10월 6만856원으로 올해 1만2284원 올랐다.

최근(10~12월) 쌀 공급량 감소 등의 영향으로 쌀값 상승세가 이어지고 있다. 앞서 11월 15일과 25일 쌀값은 각각 0.1%가 상승했다. 이후 12월 5일 다시 0.1%가 하락했지만, 이번 순기 다시 쌀값이 오르면서 상승해 있는 현재 가격대가 유지될 것이라는 게 업계 전망이다.

이 같은 상황에 공공비축 양곡의 매입가격 또한 역대 최고치를 기록할 것으로 보인다. 올해 하반기(10월~12월) 평균 산지 쌀값은 40KG 기준 11만5482원이다. 통상 공공비축 양곡 가격은 여기에 가공임비(2023년 기준 8002원)를 빼고, 도정수율(평균 75%)을 곱해 산정한다. 현재 쌀값 가격이 유지될 시 40KG 기준 8만원 이상의 가격이 측정될 것으로 예측되고 있다. 이는 지난해 1등급 기준 매입가격 6만3510원 대비 약 25% 상승한다는 의미이다.

업계에서는 기대와 우려가 함께 나온다.

김제에서 벼농사를 짓고 있는 이모(70대)씨는 “공공비축 양곡값이 가격을 유지해주면 시중에 판매하는 가격도 어느 정도 유지가 될 것으로 보인다”며 “올해 수확량이 조금 낮은데 가격이라도 잘 받아야 농사를 계속 지을 수 있을 것 같다”고 기대했다.

한식음식점을 운영하는 김모(50대·여)씨는 “올해도 음식 가격을 8000원에서 9000원으로 올렸는데, 쌀값마저 계속 오른다면 한번 더 가격을 올릴 수밖에 없다”며 “손님들이 그나마 부담 없이 먹는 것이 쌀로 만든 밥인데, 가격 상승폭 조절이 필요한 것 아니냐”고 토로했다.

도내 한 경제계 관계자는 “쌀값 안정은 농업정책이자 동시에 물가정책이다. 농가 보호와 소비자 부담 완화라는 두 목표를 동시에 달성하기 위해 정부와 지자체가 공공비축미 운용전략을 보다 정교하게 설계할 필요가 있다”고 강조했다.

김경수 기자

