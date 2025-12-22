전북교육청공무원노조 “특정부서 몰아주기 인사 철회하라”

총무과에 부이사관 1명, 서기관 4명 중 3명 승진 단행 비판

전북교육청이 내년 1월1일자 지방공무원 정기인사(831명)를 단행한 가운데 전북교육청 공무원노동조합이 ‘부적절 인사 철회’를 주장하고 나섰다.

전국공무원노조 전북교육청지부와 전북교육청 공무원노조는 22일 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “이번 공무원 인사발령은 ‘인사 참사’로 전문성과 역량보다는 밀실에서 이뤄진 부적절한 인사”라고 주장했다.

이들에 따르면 이번 인사의 특징은 총무과 부서에서만 부이사관 1명과 서기관 승진자 4명 중 3명이 승진하는 비이상적 인사가 이뤄졌다.

또한 승진자 중 일부는 과거 부적절한 문제를 일으킨 의혹을 받고 있는 등 일선 현장에서 성실하게 일하는 중간관리자들이 승진에서 제외됐다고 설명했다.

이들은 “전북교육청은 부적절한 고위직 인사발령을 즉각 철회하라”며 “불합리한 사무관 승진제도를 즉각 개선하라”고 촉구했다.또한 “비위 의혹이 있는 승진자를 즉각 감사하라”며 “노조는 교육청에 투쟁 본부를 설치하고 강력히 투쟁해 나갈 것”이라고 했다.

