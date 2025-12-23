천년 역사 간직한 익산 백제왕궁에서 맞는 새해

익산시, 내년 1월 1일 오전 7시 왕궁리유적에서 해맞이 행사 개최 여명 소원 나눔, 요가, 시립합창단 공연, 소원종 퍼포먼스 등 예정

익산 백제왕궁(왕궁리유적) 해돋이./사진=송승욱 기자

2026년 병오년(丙午年) 새해를 맞아 익산 백제왕궁에서 첫 일출을 맞는 특별한 행사가 열린다.

익산시는 내년 1월 1일 오전 7시 유네스코 세계유산 백제왕궁(왕궁리유적) 일원에서 ‘2026 백제왕궁 해맞이 행사’를 개최한다.

이 행사는 찬란한 백제 역사가 살아 숨 쉬는 왕궁에서 시민들에게 특별한 새해의 시작을 선사하고자 마련됐다.

행사는 오전 7시 여명 소원 나눔으로 시작을 알린다. 시민들은 따뜻한 차를 나누며 소망을 적은 소원문을 걸고 새해의 안녕과 바람을 기원한다.

이어 이른 아침의 몸과 마음을 깨우는 해맞이 요가 퍼포먼스가 펼쳐진다. 또 익산시립합창단은 오전 7시 20분과 7시 50분 두 차례 공연을 통해 새해 아침을 울림 있는 노래로 채운다.

행사의 백미는 일출 직후 펼쳐지는 소원종 퍼포먼스다. 종소리가 울려 퍼지며 새해의 희망과 다짐을 함께 나누는 시간으로, 현장을 찾은 시민들에게 깊은 여운을 남길 것으로 기대된다.

시 관계자는 “천년의 역사를 간직한 백제왕궁에서 맞는 새해 첫 해는 특별한 경험이 될 것”이라며 “2026년 붉은 말의 해를 맞아 모든 시민의 가정에 희망과 행복이 가득하길 바란다”고 전했다.

한편 2026년 새해 일출 시간은 1월 1일 오전 7시 43분으로 예상된다.

익산=송승욱 기자

