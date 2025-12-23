전북교육청, 직접 만든 빵으로 ‘따뜻한 사랑 나눔’ 실천

전북특별자치도교육청 교육협력과 직원 20여 명은 23일 대한적십자사 희망나눔 제빵 봉사활동에 참여해 직접 만든 빵을 전주 호성보육원과 지역아동센터에 전달했다. /전북교육청 제공

전북특별자치도교육청 교육협력과 직원 20여 명은 23일 대한적십자사 희망나눔 제빵 봉사활동에 참여해 직접 만든 빵을 전주 호성보육원과 지역아동센터에 전달했다.

이번 봉사활동은 연말을 맞아 지역사회 아동들에게 온정을 전하고, 나눔의 가치를 실천하기 위해 준비했다.

이날 직원들은 제빵 교육을 받은 후 반죽부터 포장까지 전 과정에 직접 참여했다. 특히 제빵에 필요한 비용은 교육협력과 직원들이 십시일반으로 마련해 의미를 더했다.

교육협력과는 매년 교육가족 연탄봉사활동을 해왔으며, 올해도 요양원 봉사·삼천천 플로깅 등 다양한 봉사활동을 통해 지역사회와의 협력을 지속해오고 있다.

임경진 교육협력과장은 “작은 정성이지만 연말을 맞아 아이들에게 따뜻한 기억으로 남기를 바란다”며 “앞으로도 교육기부와 지역 협력을 바탕으로 학교와 지역사회가 함께 성장하는 교육환경 조성을 위해 노력하겠다”고 말했다.

이강모 기자

