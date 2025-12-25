노병섭 “정부와 교육당국, 학교비정규직 노동자 절규 응답하라”

전국학교비정규직연대회의 시도교육청 농성. /전국교육자치혁신연대 제공

전북교육감 출마를 선언한 노병섭 전국교육자치혁신연대 상임대표는 25일 “학교비정규직 노동자들의 요구를 교육부와 시도교육청이 연내 전향적 결단을 내려야 한다”고 촉구했다.

노병섭 대표는 “크리스마스와 연말연시, 가족과 함께 따뜻한 시간을 보내야 할 교육공무직 노동자들이 여전히 천막에서 밤을 지새우고 있는 현실은 우리 교육계의 부끄러운 자화상"이라며 "정부와 교육당국이 더 이상 학교비정규직 노동자들의 정당한 요구를 외면해서는 안 된다”고 밝혔다.

이어 “전국의 학교 현장에서 아이들의 교육과 급식을 책임져온 학교비정규직 노동자들이 지금 이 순간에도 차가운 아스팔트 위 천막에서 연말을 맞고 있다”며 ”전북도교육청에만 3곳의 천막농성장이 설치돼 있는 현실은 우리 교육의 민낯을 보여주고 있다"고 토로했다.

전국학교비정규직연대회의는 저임금 구조 개선, 방학 중 무임금 대책 마련, 학교급식 종합대책 수립 및 학교급식법 개정을 요구하며, 두달여동안 전국 릴레이 총파업과 시도교육청 농성 투쟁에 나섰다.

노 대표는 “이재명 정부가 약속한 ‘학교급식 종합대책’과 ‘저임금·무임금 문제 해결’이 공허한 선언에 그쳐서는 안 된다"며 “학교비정규직 노동자들의 임금인상 교섭은 결코 올해를 넘겨서는 안 된다”고 주장했다.

이강모 기자

