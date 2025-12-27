김제시 최초 글로벌 브랜드 호텔 2028년 개관

베스트웨스턴플러스 김제호텔 투자협약 체결 365억원 투입 지하 1층 지상 7층 101실 규모

김관영 도지사(사진 왼쪽)와 김해영 ㈜베스트웨스턴플러스 김제호텔 대표(중앙), 정성주 시장(오른쪽)이 지난 26일 투자협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 김제시 제공

김제시가 글로벌 브랜드 호텔 체인인 ‘베스트웨스턴플러 김제호텔’ 유치에 성공하며, 오랜 숙원이던 ‘체류형 관광도시’ 실현을 위한 새로운 전기를 마련했다.

시는 지난 26일 전북특별자치도청 도지사 회의실에서 김관영 전북특별자치도지사와 정성주 시장, ㈜베스트웨스턴플러스 김제호텔 김해영 대표 등이 참석한 가운데 김제 온천지구 관광숙박시설 개발사업을 위한 투자협약을 체결하고, 호텔 건립을 위한 행정적·재정적 지원과 성실한 투자 이행을 약속했다.

이번 협약에 따라 베스트웨스턴플러스 김제호텔은 2026년 착공, 2028년 3월 개관을 목표로 상동동 김제온천관광지 내 9164㎡ 부지에 365억 원을 투입해 지하 1층, 지상 7층, 101실 규모(연면적 9,116㎡)의 호텔을 건립할 예정이다.

특히 단순한 숙박 시설을 넘어 3개의 연회장과 수영장, 피트니스 센터, 편의점, 카페 등 다양한 부대시설을 갖춘 관광호텔로 계획되어 있어, 비즈니스와 휴양을 아우르는 전북권의 새로운 랜드마크가 될 것으로 기대를 모으고 있다.

김제시는 그동안 벽골제, 망해사 등 풍부한 관광자원을 보유하고도 숙박 인프라 부족으로 인해 관광객들이 스쳐 지나가는 ‘경유형 관광’에 머물러야 했던 아쉬움이 있었지만, 이날 협약식으로 이러한 한계를 극복하고 ‘체류형 관광도시’를 향한 첫발을 내딛었다. 또한 호텔 운영에 필요한 약 100명의 신규 고용 창출이 예상됨에 따라 지역 일자리 제공 및 지역 경제 활성화에도 도움이 예상된다.

정성주 시장은 “이번 협약은 김제시 최초의 글로벌 브랜드 관광호텔이 탄생한다는 점에서 의미가 남다르다.”며, “2028년 성공적으로 문을 열어 지역에 활력을 불어넣을 수 있도록 시 차원에서 든든한 파트너로서 행정적 지원을 아끼지 않겠다.”고 밝혔다.

김제=강현규 기자

