전북 청년 인구 2050년까지 ‘반 토막’ 전망…정주 여건 근본 점검 필요

20대·여성 중심 순유출 지속…단기 유입 정책 한계 일자리·소득·주거 취약, ‘취업 여부’만으로는 생활 안정 설명 어려워 전북연구원 “청년 정주 위한 통합 정책 전환 필요”

전북에 거주하는 청년 인구가 장기적으로 급감해 2050년에는 현재의 절반 수준까지 줄어들 수 있다는 전망이 나왔다.

청년 유출이 구조화되는 가운데 지역의 일자리·소득·주거 여건이 청년 정주를 실질적으로 뒷받침하고 있는지에 대한 정책 전환이 필요하다는 제언이다.

전북연구원 인구·청년지원연구센터는 지난 26일 발간한 이슈브리핑 ‘통계로 보는 전북 청년의 삶’을 통해 통계청 행정·조사 통계를 분석한 결과, 전북 청년 인구(만 19~39세)가 지속적인 순유출 흐름 속에서 2050년까지 약 50% 감소할 것으로 추계됐다.

보고서에 따르면 전북의 청년 순유출은 20대와 여성 청년에 집중돼 있으며, 이는 단기적인 인구 유입 정책만으로는 대응이 어렵다는 점을 보여주고 있다.

연구진은 지역 내 양질의 일자리와 소득 수준, 주거 안정성, 생활 인프라 전반이 청년의 정주 가능성을 좌우하는 핵심 요인이라고 분석했다.

전북 청년의 생활 여건 변화도 뚜렷하게 나타났다. 2024년 기준 미혼 비중은 73.7%로 높아졌고, 평균 초혼 연령은 남성 33.90세, 여성 31.16세로 상승했다.

부모와 동거하는 비율은 56.0%, 1인 가구 비중은 68.6%에 달하는 등 가구 형태 역시 빠르게 변화하고 있다.

고용 지표상 고용률은 개선되는 흐름을 보였지만, 임금 수준과 고용의 질은 여전히 전국 평균에 미치지 못하는 것으로 나타났다.

주거 독립 관련 지표도 취약해, 단순한 취업 여부만으로는 청년의 생활 안정이나 지역 정주를 설명하기 어려웠다.

결혼과 출산 지표 역시 개인의 가치관 변화뿐 아니라 주거·소득 등 구조적 조건의 영향을 복합적으로 받고 있는 것으로 분석됐다.

정신건강 측면에서는 청년 여성과 취업준비기 청년을 중심으로 우울감과 소진 경험 비율이 상대적으로 높게 나타나, 경제적 조건과 함께 정서적 안정과 사회적 관계 회복을 포함한 정책 설계 필요성도 제기됐다.

전북연구원 관계자는 “이번 분석은 제한된 재정·행정 여건 속에서 정책의 선택과 집중을 위한 근거를 제시하는 데 의미가 있다”며 “단기 유입 중심 접근에서 벗어나 양질의 일자리와 주거 독립, 사회적 관계 회복을 아우르는 통합적 청년 정주 정책으로의 전환이 필요하다”고 밝혔다.

이준서 기자

