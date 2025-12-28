전북 육상 김 양식·자동 채취 기술, 특허 기술됐다

사계절 생산 가능한 무기질 김 양식 기술 개발…육상 김 산업화 기반 마련 김발 없이 엽체 재배·자동 채취 장치 특허 2건 확보…연중 생산 체계 구축

전북특별자치도 수산기술연구소는 육상 무기질 김 양식 방법과 물김 자동 채취 장치에 관한 기술 2건이 특허 등록됐다고 28일 밝혔다.

이번 특허는 육상에 설치한 수로형 트랙 수조를 활용해 김발 없이 김을 엽체 상태로 재배하는 양식 기술과, 수조 내에서 부유하는 김 엽체를 효율적으로 자동 채취하는 기계 장치에 대한 것이다.

해당 기술은 특허청 심사를 거쳐 기술적 완성도와 실용성을 인정받았다.

연구소는 2023년부터 광반응기(PBR)를 활용한 2t 규모 수조에서 육상 김 양식 기술 개발을 추진해 왔고 지난해에는 45t 규모 수로형 트랙 수조를 도입해 실증 연구를 본격화했다.

그 결과 김 엽체를 5cm 이하로 절단한 뒤 약 15일 간 재배양해 수확하는 방식으로 육상 김 생산에 성공했다.

이 기술은 기존 해상 김 양식이 갖는 계절적·환경적 제약을 극복하고, 육상에서 연중 안정적인 김 생산과 채취가 가능하다는 점에서 의미가 크다는게 연구소의 측의 설명이다.

특히 생산 공정의 표준화와 자동화가 가능해져 생산비 절감과 품질 균일화 효과도 기대된다.

전병권 연구소장은 “육상 양식 기반 김 생산 기술을 고도화해 생산비를 낮추고, 안전하고 안정적인 수산 먹거리 생산 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다

이준서 기자

