[줌] 임승종 중소기업중앙회 전북지역본부장 “어려운 기업 지원에 최선 다할 것”

중소기업중앙회 전북지역본부 2025년 전국 15개 지역본부 중 성과 1등 달성 임 본부장 “어려운 전북 기업환경 개선위해 노력”, “기업들 목소리 하나로 모을 것”

임승종 중소기업중앙회 전북본부장. /중소기업중앙회 전북본부 제공

“어려운 기업들을 돕기 위해 최선을 다하겠습니다.”

2025년 중소기업중앙회 성과평가 ‘올해의 성과우수부서’로 선정된 임승종(57) 전북본부장의 다짐이다.

중소기업중앙회 전북본부는 올해 전국의 15개 지역본부 중 성과지표 1위를 달성했다. 수도권에 비해 규모가 작은 지역본부의 특성상 성과 1위 달성은 이례적이라는 평가다. 실제 성과 1위 달성은 전북본부 설립 이후 최초로 알려졌다.

임 본부장은 “중소기업의 현안과제를 얼마만큼 발굴해 어떻게 개선했는지 등 실적을 보는데 직원들과 여러 중소기업인의 노력으로 올해 우수한 실적을 가지게 됐다”며 “협동조합 설립 건이나, 각종 고충을 개선한 점 등에서 좋은 평가를 받은 것 같고, 올 한해 고생해준 모든 분께 감사하다”고 웃음지었다.

임 본부장은 올해 중소기업단체협회를 새로 만들었다.

임 본부장은 “올해 만들어진 중소기업단체협회에서 여러 기업과 교류도 하고 현안을 발굴하기도 했다”며 “특히 중소기업들의 현장을 직접 확인해 정책을 만들려고 노력했다. 지속적으로 간담회를 개최하고, 협회에서 나온 의견들을 여러 기관장들에게 전달함으로써 전북지역 기업환경 개선을 위해 노력한 점을 인정받은 것 같다”고 평가했다.

임 본부장은 중소기업들의 목소리를 하나로 모아야 한다고 강조했다.

임 본부장은 “내년에는 전북지역 중소기업들의 목소리를 하나로 모으는데 집중할 생각”이라면서 “너무 다양한 목소리가 나오다보니 집중도가 필요한 사업들에 어려운 점이 있는 것 같다. 중소기업단체협의회를 통해 중소기업들의 목소리나 현안을 하나로 모으고, 코로나19 시절 축소됐던 기업간의 교류활동 확대나 산행 등 정기적인 행사 등을 확대하려고 한다. 전북이 계속 어려운 시기를 겪고 있는데, 현안이 많음에도 단일화된 목소리를 내지 못하니 정부의 우선순위에서도 밀리는 모습을 보인다. 내년에도 전북 지역 기업 환경의 발전을 위해 노력해야겠다는 생각이 든다”고 말했다.

끝으로 임 본부장은 도움을 준 도내 기업들에게 감사를 표했다.

임 본부장은 “김병진 전북중소기업회장 등 여러 기업인들이 올해 사업 진행을 위해 큰 도움을 주셨다”며 “한 번 더 도움을 주신 분들게 감사 인사를 하고 싶다”고 전했다.

충북 진천 출신의 임승종 전북본부장은 화곡고등학교와 중앙대학교 독어독문과, 서울벤처대학원대학교 경영학 석사를 졸업했다. 1993년 중소기업중앙회에 입사한 그는 기획예산부장, 산업정책실장, 대전세종충남본부장, 경기북부본부장, 회원지원실장을 거쳐 중소기업중앙회 전북본부장을 맡고 있다.

김경수 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지