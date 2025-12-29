내년 1분기 전북 기업 경기 ‘먹구름’

전북상협 “체감경기 7분기째 기준치 밑돌아”

전북특별자치도 제조업 BSI 추이./전북상협 제공

전북지역 제조업체들이 내년 1분기에도 뚜렷한 경기 회복을 기대하기 어렵다는 전망을 내놨다. 고환율과 인건비 상승, 금융비용 부담, 내수 회복 지연이 겹치며 지역 기업들의 체감 경기가 장기 침체 국면에 머물러 있다는 분석이다.

29일 전북상공회의소협의회가 도내 제조업체 126곳을 대상으로 실시한 2026년 1분기 기업경기전망조사 결과에 따르면 기업경기전망지수(BSI)는 79로 집계됐다. 기준치인 100을 크게 밑도는 수치로, 2024년 2분기 이후 7분기 연속 기준선을 넘지 못했다. 이는 경기 호전을 예상하는 기업보다 악화를 우려하는 기업이 여전히 많다는 뜻이다.

응답 기업 가운데 ‘경기가 악화될 것’이라고 본 비율은 41.3%로 가장 높았고, ‘비슷할 것’이라는 응답은 38.9%였다. ‘호전될 것’이라고 답한 기업은 19.8%에 그쳤다. 단기 반등보다는 현 수준의 부진이 이어질 것이라는 인식이 우세한 셈이다.

항목별 전망도 전반적으로 어두웠다. 매출액과 영업이익, 설비투자, 자금 사정 등 주요 지표가 모두 기준치를 밑돌며 기업들의 경영 부담이 내년 초까지 이어질 것으로 예상됐다. 업종별로도 모든 제조업 분야에서 BSI가 기준선을 하회해, 특정 산업에 국한되지 않은 전반적 경기 둔화 흐름이 확인됐다.

기업 규모별로는 대·중견기업과 중소기업 모두 기준치를 밑돌았지만, 자금 여력이 상대적으로 취약한 중소기업의 체감 경기는 더욱 부진한 것으로 나타났다. 원·부자재 가격과 인건비 상승 부담이 누적되면서 수익성 압박이 커졌다는 설명이다.

실제로 응답 기업의 70% 이상은 올해 설정한 매출과 영업이익 목표에 미달할 것으로 내다봤다. 이에 따라 내년에도 투자 확대보다는 비용 절감과 재무 안정에 무게를 둔 보수적 경영 기조가 이어질 가능성이 크다.

김정태 전북상공회의소협의회 회장은 “글로벌 경기 둔화와 고환율 기조 장기화로 기업 부담이 누적되고 있다”며 정책자금 확대와 금융비용 완화, 수출 금융 지원 강화 등 실질적인 지원책이 필요하다고 강조했다.

이종호 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지