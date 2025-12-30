“문제는 수심”⋯군산항 관계자들, 이원택 국회의원에 건의

29일 전북서부항운노조 사무실서 간담회

군산항 관계자들과 이원택 국회의원(더불어민주당 군산·김제·부안을)이 29일 전북서부항운노조 사무실에서 군산항 발전 방향을 모색하기 위한 간담회를 가졌다.

이날 간담회는 갈수록 침체되고 있는 군산항을 살려보자는 취지에서 추진됐으며, 전북서부항운노조 및 군산항발전협의회 관계자 및 근로자 등 20여명이 참석했다.

참석자들은 군산항 침체 요인 등을 공유하는 한편 군산항의 가지고 있는 문제점들을 허심탄회하게 논의했다.

특히 군산항의 발전을 가장 크게 저해하는 요인으로 한결같이 ‘수심 부족 문제’를 꼽으며 반드시 대책마련이 세워져야 한다고 목소리를 높였다.

한 참석자는 “군산항의 경우 금강 하굿둑 상류에서 유입되는 토사 퇴적으로 인해 수심이 얕아져 항만으로서 기능이 약해지고 있다”면서 “군산항이 국가무역항임에도 불구하고 정부의 무관심속에 그저 땜질식 처방에만 그치고 있다보니 경쟁력을 더욱 잃어가고 있다"고 말했다.

또 다른 참석자 역시 “수심 문제가 해결되지 않으면 결국 군산항 발전도 기대할 수 없다”면서 “수심으로 인해 일부 선사가 항로를 인천이나 평택으로 변경하고 있는 등 위기감이 커지고 있다"고 지적했다.

이 밖에 참석자들은 이 자리서 새만금신항 물동량 유치 전략 및 군산항과의 연계 발전 방안, 해상풍력 전용 부두 구축 등에 대해 이야기하며 이 의원이 적극적으로 관심 가져줄 것을 당부했다.

이에 대해 이 의원은 “군산항 수심문제는 일회성 준설로는 해결이 안 되고 상시 준설 체계가 구축돼야 한다”면서 “이를 위해 향후 3조원 규모의 항만공사를 만들어 상시 준설 임무를 주는 방안 등도 고민하고 있다”고 설명했다.

이어 “군산항의 문제와 대안은 현장 근로자들이 더 잘 알기 때문에 앞으로도 항만 관계자들과 자주 소통할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

고병수 (사)군산항발전협의회 회장은 “올해로 개항 126년을 맞은 군산항이 더 이상 쇠락의 길을 가지 않도록 하기 위해 항만인들의 뜻을 모아 이 같은 자리를 마련하게 됐다"면서 "군산항 발전이 곧 전북 발전이라는 인식 하에 전북자치도와 정치권·지역사회가 한 마음 한 뜻으로 수심 문제 해결 등 적극 노력해야 한다”고 강조했다.

