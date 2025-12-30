김병기 "국민 눈높이 못미쳐"…비위 의혹에 원내대표직 전격사퇴

“책임 전적으로 제 부족함에…진심으로 죄송” 사과

(서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 더불어민주당 김병기 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 사퇴 의사를 밝히며 인사하고 있다. 2025.12.30 hkmpooh@yna.co.kr

호텔 숙박초대권 이용, 아내 업무추진비 사적 사용 등 각종 논란에 휘말렸던 더불어민주당 김병기 원내대표가 30일 자신을 향한 각종 의혹에 사과하며 원내대표직에서 전격적으로 사퇴했다.

김 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신 있었고 그 책임은 전적으로 제 부족함에 있다. 진심으로 죄송하다"며 이같이 밝혔다.

김 원내대표는 대한항공에서 받은 호텔 숙박 초대권 이용 논란, 부인의 구의회 업무추진비 사적 사용 의혹, 보좌진을 통한 아들의 업무 해결 의혹 등 본인은 물론 가족을 둘러싼 의혹이 전방위적으로 쏟아지면서 사퇴 압박을 받았다.

