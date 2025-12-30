‘전주역세권 혁신관광 소셜플랫폼’ 내년 2월 문 연다

지하 1층~지상 6층…복합환승장, 통합관광센터, 공영주차장 조성

전주역세권 혁신관광 소셜플랫폼. 사진=전주시

전주의 새로운 교통·관광 거점 역할을 할 ‘전주역세권 혁신관광 소셜플랫폼’이 내년 2월 문을 연다.

전주시는 30일 전주역세권 혁신관광 소셜플랫폼 조성사업의 공정률이 90%를 넘어섰다고 밝혔다.

전주역세권 혁신관광 소셜플랫폼은 전주역세권 도시재생사업의 핵심시설로 국토교통부 도시재생사업, 문화체육관광부 전주역 통합관광센터 신축사업, 전북도 공영주차장 지원사업과 연계해 추진하는 시설이다.

해당 시설은 257억 4400만원을 들여 지하 1층~지상 6층 규모로 짓는다. 복합환승장과 통합관광센터, 공영주차장으로 사용한다.

건물 지하 1층에는 공영주차장(주차 대수 97면)을 조성한다. 지상 1층에는 복합환승장을 건립한다. 복합환승장은 고속버스 간이정류장, 시내버스 기종점으로 활용한다. 고속버스의 경우 국토교통부와 노선 신설(전주~서울)을 협의 중이다.

건물 지상 2층~6층에는 투어리스트 라운지와 관광안내소, 관광기념품 홍보관, 관광 기업·유관기관 사무실 등 통합관광센터가 들어선다.

전주시 허갑수 도시정비과장은 “전주 교통·관광 거점 역할을 할 전주역세권 혁신관광 소셜플랫폼 조성 공사가 마무리 단계에 접어들었다“며 ”이 시설이 관광도시 전주의 새로운 관문이 되도록 차질 없이 준비하겠다“고 밝혔다.

