전북도 2026년 도정 운영 방향 사자성어 ‘여민유지’

2026년 전북도 신년 사자성어 ‘여민유지’/전북도

전북특별자치도는 2026년 도정 운영의 방향을 담은 신년 사자성어로 ‘여민유지(與民由之)’를 선정했다고 30일 밝혔다.

이는 도민과 함께 올바른 방향으로 나아가겠다는 의지가 반영된 것이라고 전북자치도는 설명했다.

‘여민유지’는 맹자(孟子) 등문공 하편에 등장하는 “뜻을 얻으면 백성과 더불어 도(道)를 행한다”는 구절에서 비롯됐다.

정치란 백성이 공감하고 스스로 따를 수 있는 길을 함께 걷는 것이라는 의미가 담겼다.

사자성어의 휘호는 세계서예전북비엔날레조직위원회 윤점용 집행위원장(호암)이 맡아 전북의 도약을 표현했다.

이번 ‘여민유지’ 선정에는 민선 8기의 정신을 잇겠다는 다짐이 담겨 있다는 것이 도의 설명.

‘도전경성’으로 보여준 도전의 기백과 ‘초지일관’으로 다져온 흔들림 없는 뚝심을 계승해 도정의 연속성을 확보하겠다는 것이다.

정책 수립부터 실행까지 도정의 모든 과정에서 도민과 긴밀히 소통하며 같은 방향을 바라보고 함께 나아가겠다는 동행의 의지도 담겼다고 도는 밝혔다.

김관영 지사는 “지난 시간 ‘도전’과 ‘인내’로 씨앗을 뿌리고 가꾸어왔다면, 내년은 그 결실을 도민 여러분과 함께 수확하고 나누는 해가 되어야 한다”라며 “여민유지의 정신을 바탕으로 도민의 삶 깊숙이 파고드는 민생경제 회복에 집중하겠다”고 말했다.

