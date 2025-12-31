차기 원내대표·최고위원…전북 정치권, 새해 주목받나

3선 한병도 새 원내대표 물망·초선 이성윤 최고위원 도전 ‘주목’ 1월 11일 동시 선출…모두 당선땐 전북 정치권 영향력 확대 전망

한병도(왼쪽)의원과 이성윤 의원. /전북일보 자료사진

김병기 더불어민주당 원내대표가 각종 의혹으로 취임 200일 만에 사퇴하면서, 오는 1월 11일 원내대표와 최고위원 보궐선거에 전북 정치권이 동시 진출할 수 있을지 관심이 모아지고 있다.

한병도 의원(익산을)이 차기 원내대표 유력 후보로 거론되고, 이성윤 의원(전주을)이 최고위원 선거에 출마하면서 20여 년 만에 전북 출신 인사들이 민주당 지도부 핵심에 대거 진입할 수 있을지 기대가 커지고 있다.

김 원내대표는 지난 30일 국회에서 열린 원내대책회의에서 “국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신이 있었고 그 책임은 전적으로 제 부족함에 있다”며 원내대표직에서 사퇴했다.

그는 “연일 계속되는 의혹 제기의 한복판에 서 있는 한 민주당과 이재명 정부의 걸림돌이 될 수밖에 없다”며 “오늘 민주당 원내대표직에서 물러난다”고 말했다.

김 전 원내대표는 대한항공 호텔 숙박 초대권 이용 논란, 부인의 구의회 업무추진비 사적 사용 의혹, 보좌진을 통한 아들의 업무 해결 의혹 등 본인과 가족을 둘러싼 각종 의혹이 제기되며 사퇴 압박을 받아왔다.

정청래 민주당 대표는 김 원내대표의 사퇴 직후 “가급적 빠른 시간 안에 원내대표 선출 절차에 들어가겠다”며 긴급 최고위원회의를 소집했다.

민주당은 이날 최고위원회의를 통해 원내대표 보궐선거를 1월 11일 실시하기로 확정했다. 같은 날 예정된 최고위원 보궐선거와 일정을 맞춰 당내 혼선을 최소화하겠다는 판단이다.

원내대표 선거는 재적의원 투표 80%, 권리당원 투표 20%가 반영되며, 당원 투표는 1월 9일부터 11일까지 사흘간 진행된다. 민주당은 원내대표 보선을 위한 선거관리위원회도 구성했고, 순창 출신 진선미 의원이 위원장을 맡았다.

차기 원내대표는 당헌상 김 전 원내대표의 잔여 임기인 내년 6월 초순까지 약 5개월간 원내 사령탑 역할을 맡게 되지만 연임 가능성도 남아있다.

차기 원내대표 후보군으로는 한병도 의원을 포함해 박정·백혜련(이상 3선) 의원 등이 거론되고 있으며, 조승래 사무총장(3선) 등도 후보군에 이름이 오르내리고 있다.

이 중 익산 출신인 한병도 의원이 유력 후보로 주목받고 있다. 한 의원은 문재인 정부에서 청와대 정무수석을 지냈으며, 원조 친문에서 친명 진영까지 확고한 입지를 다진 것으로 평가받는다.

한 의원은 앞서 지난 5월에도 원내대표 후보군으로 거론됐으나 스스로 불출마를 선언한 바 있다. 당시 민주당은 대선 후인 6월 12일 새 원내대표를 선출하기로 결정한 상태였다.

여기에 전주 출신 이성윤 의원은 내년 1월 11일 실시되는 민주당 최고위원 보궐선거에 출마한 상태다.

이 의원은 지난 14일 국회 기자회견을 통해 “검찰·사법개혁 완수와 내란 종식의 선봉장이 되겠다”며 최고위원 출마를 선언했다.

서울중앙지검장 출신인 이 의원은 윤석열 전 대통령 재임 시절 검찰 내 탄압을 받아온 인물로, 12·3 비상계엄 선포 후 내란 척결의 상징적 인물로 부각됐다.

이번 최고위원 선거는 내년 6월 지방선거 출마를 위해 사퇴한 전현희·김병주·한준호 전 최고위원의 빈자리를 메우기 위한 것으로, 권리당원 50%와 중앙위원 50% 투표로 진행된다.

지역 정치권의 한 인사는 “이성윤 의원이 당선된다면 20여 년 만에 전북 출신 인사가 민주당 지도부에 입성하게 된다”며 “전북·전남·광주 등 호남 정치권의 단일 대오 행보가 당락을 결정하는 변수가 될 것”이라고 말했다.

한병도 의원의 원내대표 도전과 이성윤 의원의 최고위원 도전이 동시에 진행되면서, 새해 전북 정치권의 중앙 정치 무대 진출이 가시화되고 있다.

특히 한 의원이 원내대표에 선출되고 이 의원이 최고위원에 당선될 경우, 전북 출신 인사들이 민주당 지도부의 핵심 요직을 차지하게 돼 지역 정치권의 위상이 크게 높아질 전망이다.

육경근 기자

