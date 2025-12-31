차기 원내대표·최고위원…전북 정치권, 새해 주목받나

Trend news
3선 한병도 새 원내대표 물망·초선 이성윤 최고위원 도전 ‘주목’ 1월 11일 동시 선출…모두 당선땐 전북 정치권 영향력 확대 전망
김병기 더불어민주당 원내대표가 각종 의혹으로 취임 200일 만에 사퇴하면서, 오는 1월 11일 원내대표와 최고위원 보궐선거에 전북 정치권이 동시 진출할 수 있을지 관심이 모아지고 있다.
한병도 의원(익산을)이 차기 원내대표 유력 후보로 거론되고, 이성윤 의원(전주을)이 최고위원 선거에 출마하면서 20여 년 만에 전북 출신 인사들이 민주당 지도부 핵심에 대거 진입할 수 있을지 기대가 커지고 있다.
김 원내대표는 지난 30일 국회에서 열린 원내대책회의에서 “국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신이 있었고 그 책임은 전적으로 제 부족함에 있다”며 원내대표직에서 사퇴했다.
그는 “연일 계속되는 의혹 제기의 한복판에 서 있는 한 민주당과 이재명 정부의 걸림돌이 될 수밖에 없다”며 “오늘 민주당 원내대표직에서 물러난다”고 말했다.
김 전 원내대표는 대한항공 호텔 숙박 초대권 이용 논란, 부인의 구의회 업무추진비 사적 사용 의혹, 보좌진을 통한 아들의 업무 해결 의혹 등 본인과 가족을 둘러싼 각종 의혹이 제기되며 사퇴 압박을 받아왔다.
정청래 민주당 대표는 김 원내대표의 사퇴 직후 “가급적 빠른 시간 안에 원내대표 선출 절차에 들어가겠다”며 긴급 최고위원회의를 소집했다.
민주당은 이날 최고위원회의를 통해 원내대표 보궐선거를 1월 11일 실시하기로 확정했다. 같은 날 예정된 최고위원 보궐선거와 일정을 맞춰 당내 혼선을 최소화하겠다는 판단이다.
원내대표 선거는 재적의원 투표 80%, 권리당원 투표 20%가 반영되며, 당원 투표는 1월 9일부터 11일까지 사흘간 진행된다. 민주당은 원내대표 보선을 위한 선거관리위원회도 구성했고, 순창 출신 진선미 의원이 위원장을 맡았다.
차기 원내대표는 당헌상 김 전 원내대표의 잔여 임기인 내년 6월 초순까지 약 5개월간 원내 사령탑 역할을 맡게 되지만 연임 가능성도 남아있다.
차기 원내대표 후보군으로는 한병도 의원을 포함해 박정·백혜련(이상 3선) 의원 등이 거론되고 있으며, 조승래 사무총장(3선) 등도 후보군에 이름이 오르내리고 있다.
이 중 익산 출신인 한병도 의원이 유력 후보로 주목받고 있다. 한 의원은 문재인 정부에서 청와대 정무수석을 지냈으며, 원조 친문에서 친명 진영까지 확고한 입지를 다진 것으로 평가받는다.
한 의원은 앞서 지난 5월에도 원내대표 후보군으로 거론됐으나 스스로 불출마를 선언한 바 있다. 당시 민주당은 대선 후인 6월 12일 새 원내대표를 선출하기로 결정한 상태였다.
여기에 전주 출신 이성윤 의원은 내년 1월 11일 실시되는 민주당 최고위원 보궐선거에 출마한 상태다.
이 의원은 지난 14일 국회 기자회견을 통해 “검찰·사법개혁 완수와 내란 종식의 선봉장이 되겠다”며 최고위원 출마를 선언했다.
서울중앙지검장 출신인 이 의원은 윤석열 전 대통령 재임 시절 검찰 내 탄압을 받아온 인물로, 12·3 비상계엄 선포 후 내란 척결의 상징적 인물로 부각됐다.
이번 최고위원 선거는 내년 6월 지방선거 출마를 위해 사퇴한 전현희·김병주·한준호 전 최고위원의 빈자리를 메우기 위한 것으로, 권리당원 50%와 중앙위원 50% 투표로 진행된다.
지역 정치권의 한 인사는 “이성윤 의원이 당선된다면 20여 년 만에 전북 출신 인사가 민주당 지도부에 입성하게 된다”며 “전북·전남·광주 등 호남 정치권의 단일 대오 행보가 당락을 결정하는 변수가 될 것”이라고 말했다.
한병도 의원의 원내대표 도전과 이성윤 의원의 최고위원 도전이 동시에 진행되면서, 새해 전북 정치권의 중앙 정치 무대 진출이 가시화되고 있다.
특히 한 의원이 원내대표에 선출되고 이 의원이 최고위원에 당선될 경우, 전북 출신 인사들이 민주당 지도부의 핵심 요직을 차지하게 돼 지역 정치권의 위상이 크게 높아질 전망이다.
육경근 기자
