김제시, 농업용드론 자격취득 교육생 모집
UPDATE 2025-12-31 13:13 (Wed)
김제시, 농업용드론 자격취득 교육생 모집

강현규 웹승인 2025-12-31 09:41 수정 2025-12-31 09:41

김제시청 전경.

김제시는 스마트농업 확산과 농업현장의 노동력 절감을 위해 2026년 농업용드론 조종면허 자격취득 교육생 64명을 오는 16일까지 읍면동 행정복지센터 산업개발팀을 통해 신청을 받는다.

신청자격은 관내 농업인으로 2종 보통 이상 운전면허증 소지자는 신청이 가능하다. 농업용드론 조종면허 자격취득 교육은 국토교통부가 지정한 드론전문 기관의 위탁교육을 통해 드론조종 자격증(1종)을 취득하는 사업으로 선발된 농업인 64명에게는 교육비의 50%을 지원한다.

교육은 항공법규, 항공기상, 비행이론 등 이론교육 20시간, 드론 조종 시뮬레이션 기반 가상 조종 연습 20시간, 실전 비행실습 교육 20시간으로 총 60시간 진행된다.

전금미 농촌지원과장은 “농업용 드론은 미래농업의 핵심기술로 자리잡고 있으며 이번 교육을 통해 전문인력을 양성하고, 병해충 방제, 종자 파종, 시비 등 농업현장에 실제 적용 할 수 있도록 교육에 최선을 다하겠다 ”고 말했다.

김제=강현규 기자

강현규 kanghg2222@daum.net
