동부건설, 군산항 제2준설토투기장2공구 실시설계 적격자로 선정

동부건설은 해양수산부 군산지방해양수산청이 설계·시공 일괄입찰(턴키)로 발주한 '군산항 제2준설토투기장 2공구 축조 공사'의 실시설계 적격자로 선정됐다고 31일 밝혔다.

사업은 전북특별자치도 군산시 국가산업단지 군산지구 서측 방파 호안(접안 시설이 무너지지 않도록 보호하는 구조물) 전면 해상 일대에 투기장 외곽 호안 2.12km와 부대시설 1식을 조성하는 것이다.

대규모 준설토를 안정적으로 처리하기 위해 추진되는 대형 항만 인프라 프로젝트로, 공사가 완료되면 준설토 처리 여건이 획기적으로 개선돼 선박의 안전한 입·출항 환경이 조성될 것으로 기대된다고 동부건설은 설명했다.

총공사액은 2천627억원이며 동부건설이 공동수급체(컨소시엄)를 꾸려 주관사로 참여한다. 공사 기간은 착공일로부터 48개월이다.

동부건설은 "발주처 요구 사항을 면밀히 반영한 특화 설계안을 통해 항만·해안, 구조, 토질, 환경 등 모든 분야에서 높은 평가를 받으며 실시설계 적격자로 선정됐다"면서 "올해 총 6건의 대형 항만 프로젝트를 확보했다"고 소개했다.

