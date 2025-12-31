군산서 영하권 날씨에 폐지 수거하던 노인 쓰러져 숨져

폐지 사진(본문 내용과는 관계 없음)/전북일보 DB

군산에서 추운 날씨 속 폐지 수거 작업을 하던 노인이 쓰러져 숨졌다.

31일 군산경찰서 등에 따르면 지난 30일 오후 9시 15분께 군산시 조촌동의 한 요양병원 인근에서 폐지를 수집하던 A씨(70대)가 갑자기 쓰러졌다.

신고를 받고 출동한 소방당국은 심정지 상태의 A씨를 인근 종합병원으로 이송했으나, 끝내 숨졌다.

당시 A씨는 저혈당·저혈압 증상 등이 있었던 것으로 전해졌다.

전주기상지청에 따르면 사고 당시 군산시의 기온은 영하 1.5℃로 파악됐다.

경찰 관계자는 “지병이나 기온의 영향이 있었다고 보이나 정확한 사인은 조사 중”이라고 말했다.

김문경 기자

