전북, 설 명절 내내 ‘포근한 날씨’

14~15일 평년보다 기온 높고, 16~18일 평년 수준 연휴 초반 안개·풍랑 특보 예상⋯"교통안전 주의"

설 연휴 전북 기온 예보. /전주기상지청

설 연휴 기간 전북 지역에 평년보다 높거나 비슷한 기온이 이어질 전망이다. 다만 귀성길 짙은 안개가 예상돼 교통안전에 유의해야 한다.

12일 전주기상지청에 따르면 연휴 첫 날인 14일 도내 아침 최저 기온은 영하 2도에서 영상 1도, 낮 최고 기온은 영상 13도에서 15도, 15일은 온화한 서풍이 불면서 아침 최저 기온 0~3도, 낮 최고 기온 9~13도로 예보되는 등 평년보다 5도 내외 높은 기온을 보일 것으로 예보됐다.

이러한 온화한 날씨는 북쪽에서 내려오는 고기압의 영향을 받아 다음 주부터는 평년 수준의 기온을 보일 것으로 전망된다.

16일 아침 최저 기온은 영하 3도에서 영하 1도, 낮 최고 기온은 영상 7~10도로 나타났으며, 설 당일인 17일은 아침 최고 기온 영하 3도에서 0도, 낮 최고 기온은 영상 6~8도로 예측됐다. 연휴 마지막 날인 18일 역시 아침 최저 기온이 영하 5도에서 영하 2도, 낮 최고 기온이 영상 6~8도로 평년과 비슷하겠다.

이와 함께 기상지청은 연휴 초반인 14일과 15일에 새벽부터 오전 사이 짙은 안개가 끼는 곳이 있으며, 도로 살얼음이 발생할 가능성이 있으니 귀성길 교통안전에 각별히 주의해 달라고 강조했다. 또한 15일 오후부터 16일까지 서해상을 중심으로 풍랑 특보가 발표될 수 있으니, 사전에 여객 운항 정보를 반드시 확인해 달라고 당부했다.

신언성 전주기상지청장은 “연휴 초반 짙은 안개와 해상 높은 물결이 예상되는 만큼, 귀성길 교통안전에 유의해 주시길 바란다”고 말했다.

김문경 기자

