[여론조사] 교육감 천호성 28%·이남호 12%…부동층은 ‘42%’

서거석 전 전북교육감이 지난해 6월 공직선거법 위반으로 당선이 무효돼 현직 수장 없이 치르게 된 민선 9기 전북교육감 선거. 신년을 맞이해 전북교육감 후보로 거론되는 인물 중 누구를 지지하는지 전북도민에게 물었다.

그 결과 천호성 전 대통령 직속 국가균형발전위원회 자문위원(전주교대 교수), 이남호 전 전북대학교 총장(진짜배기 전북교육포럼 대표), 황호진 전 전북교육청 부교육감(전북대 특임교수), 노병섭 전 전교조 전북지부장(전국교육자치혁신연대 대표), 김윤태 전 대통령 소속 군사망사고진상규명자문위원(우석대 대외협력 부총장), 유성동 전 민주시민교육교원노조 정책실장(좋은교육시민연대 대표) 순으로 나타났다.

‘후보로 거론되는 인물 중 누가 낫다고 생각하느냐’는 질문에 천호성 28%, 이남호 12%, 황호진 9%, 노병섭 4%, 김윤태 3%, 유성동 2%로 집계됐다. 그러나 지지후보가 없거나 결정하지 못함, 모름/무응답이 무려 42%를 차지하는 등 차기 전북교육감 후보로 거론되는 인물들의 인지도가 현저히 낮은 것으로 분석됐다. 이들 무응답층은 1위를 차지한 천호성 후보의 선호도보다 14%p가 더 높았다.

이념성향별로는 진보와 중도, 보수층에서 모두 천호성 후보가 앞섰고, 지지정당별로는 민주당 성향의 응답자 중 32%가 천호성 후보를, 이남호 후보는 11%에 그쳤다. 반면 국민의힘 성향 응답자의 20%가 이남호 후보를 지지했고, 천호성 후보는 7%에 그쳤다.

연령별로는 천호성 후보가 전 연령층에서 다른 후보에 앞섰고, 권역별 역시 마찬가지였다. 권역은 전주권, 군산/익산권, 서남부권(정읍, 김제, 고창, 부안), 동부권(남원, 완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창)으로 분류했다.

이강모 기자

[조사 개요]

△조사 의뢰자 : 전북일보, JTV전주방송

△조사 기관 : ㈜코리아리서치인터내셔널

△조사 지역 : 전북특별자치도

△조사 기간 : 2025년 12월 27일 ~ 12월 29일 (3일간)

△조사 대상 : 전북특별자치도에 거주하는 만 18세 이상 남녀

△조사 방법 : 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상(안심)번호(100%)를 이용한 전화면접조사

△표본 크기 : 1,001명(가중값적용 사례수: 1,001명)

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역별로 피조사자를 할당

△응답률 : 14.7%(총 6,802명과 통화하여 그 중 1,001명이 응답 완료)

△가중치값 산출 및 적용방법 : 성/연령/지역별 가중값부여(셀가중) (2025년 11월 말 행정안전부 주민등록인구통계 기준)

△표본 오차 : 95% 신뢰수준에서 ± 3.1% point

* 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조

