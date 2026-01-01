군산지역 청년 유출 핵심 원인은 ‘일자리·주거’

시, 2025년 청년통계 공표⋯청년 삶 전반 6개 분야 73개 지표 분석 전출 사유 직업(28.9%)·주택(28.6%)·가족(22.5%) 순으로 조사

군산지역 청년 유출의 핵심 원인이 ‘일자리’와 ‘주거’에 있다는 통계가 나와 이에 따른 대책마련이 요구되고 있다.

군산시는 최근 ‘2025년 군산시 청년통계’를 공표하고, 청년의 삶 전반을 객관적으로 진단한 통계 결과를 발표했다.

이번 통계는 호남지방통계청과의 업무협약을 통해 작성된 국가승인 행정통계로, 2024년 12월 31일 기준 인구·경제·일자리·창업·복지·건강 등 6개 분야 73개 지표를 종합 분석했다.

통계에 따르면 2024년 군산시 청년(18~39세) 인구는 5만 6117명으로 전체 인구의 21.7%를 차지했다. 이는 2020년 청년 비중 24.8%와 비교해 지속적인 감소세를 보이고 있는 것.

청년 순이동은 –942명으로 순이동률 –1.7%를 기록했다. 전년인 2023년 순이동자 –1287명, 순이동률 –2.2%에 비해 감소 폭은 줄었으나 여전히 청년 유출 구조가 유지되고 있는 것으로 나타났다.

청년 이동 사유를 보면 전입 사유는 주택(30.3%)이 가장 많았고, 가족(28.2%), 직업(25.2%)이 뒤를 이었다.

전출 사유는 직업(28.9%), 주택(28.6%), 가족(22.5%) 순으로 조사됐다. 이는 청년 유출의 주요 원인이 일자리와 주거 여건에 있음을 보여주는 결과로 해석된다.

주거 분야에서는 청년 가구의 1인 가구화가 두드러졌다.

군산시 청년 1인 가구는 1만2022가구로 전체 1인 가구의 27%를 차지했으며, 거처 유형은 단독주택이 54.3%로 가장 높았다. 반면 청년 주택 소유율은 13% 수준에 머물러 주거 안정에 대한 정책적 지원 필요성이 제기됐다.

일자리 분야에서는 청년 고용률이 59.6%로 나타났으나 성별 격차가 컸다. 남성 청년 고용률은 68.3%인 반면 여성은 49.0%에 그쳤다.

취업자의 월평균 임금은 200만~300만 원 미만이 41.5%로 가장 많았으며, 구직 청년의 희망 임금은 250만 원 이상이 43.4%로 조사돼 임금 수준과 기대 간 차이도 확인됐다.

창업 분야에서는 청년 등록사업체가 7753개로 전체 사업체의 13.5%를 차지했다. 이 가운데 84.4%는 현재까지 유지되고 있는 것으로 조사됐으나, 도소매업과 음식·숙박업 비중이 높아 매출 창출과 판로 연계 중심의 창업 지원 정책 필요성이 제기됐다.

시는 이번 청년통계를 통해 청년 인구 감소와 이동 구조, 일자리 및 주거 문제 등 지역이 직면한 청년 현안을 객관적으로 진단하고, 향후 청년정책 수립과 평가, 중장기 인구·청년 정책 방향 설정의 기초자료로 활용할 계획이다.

한편 ‘2025년 군산시 청년통계’ 보고서는 군산시 누리집을 통해 누구나 열람할 수 있다.

