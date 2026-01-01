[여론조사] 전북교육감 우선 추진 정책 1위는 ‘진로·직업교육 강화’

오는 6월 3일 실시될 전북교육감 선거에서 도민들이 1순위로 꼽은 교육감 우선 추진 정책은 ‘진로·직업교육 강화’로 나타났다. 교육과 관련한 환경보다는 졸업 후 나아가게 될 학생들의 취업지 선택을 더욱 중요하게 여긴다는 분석이다.

전북일보와 JTV 전주방송이 코리아리서치에 의뢰해 실시한 전북교육청 우선 추진 정책 조사결과 도민들은 ‘교육청이 우선적으로 추진해야 할 정책은 무엇이라고 생각하느냐’는 질문에 ‘진로·직업교육 강화’ 25%, ‘디지털 AI기반학습 확대’ 15%, ‘교육시설과 학교 환경 개선’ 14%, ‘교사 복지와 근무 여건 개선’ 14%, ‘학생 인권과 학교 민주주의 강화’ 11%, ‘학력신장’ 10%, '학부모 참여 확대' 3%, 기타 1%, 모름/무응답 7%로 집계됐다.

먼저 ‘진로·직업교육 강화’ 응답률의 세부 조사결과를 보면 40대(30%)와 50대(30%)가 높았고, 18~29세 31%, 30대 25% 등의 순이었다. 권역별로는 동부권(31%)이 가장 높았고, 전주 25%, 군산/익산 24%, 서남부권 20%였다. 이념성향별로는 중도 27%, 진보 25%, 보수 24%였고, 정당별로는 진보당 49%, 개혁신당 38% 등의 순이었다.

'디지털 AI기반학습 확대’는 60대에서 21%로 가장 높았던 반면 18~29세는 13%에 그쳤다. 권역별로는 서남부권, 이념성향별로는 진보층의 응답률이 높았다.

‘교육시설과 학교환경 개선’은 연령과 권역, 이념성향, 지지정당별에서 고른 분포를 보였다.

이강모 기자

[조사 개요]

△조사 의뢰자 : 전북일보, JTV전주방송

△조사 기관 : ㈜코리아리서치인터내셔널

△조사 지역 : 전북특별자치도

△조사 기간 : 2025년 12월 27일 ~ 12월 29일 (3일간)

△조사 대상 : 전북특별자치도에 거주하는 만 18세 이상 남녀

△조사 방법 : 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상(안심)번호(100%)를 이용한 전화면접조사

△표본 크기 : 1,001명(가중값적용 사례수: 1,001명)

피조사자 선정방법 : 성/연령/지역별로 피조사자를 할당

△응답률 : 14.7%(총 6,802명과 통화하여 그 중 1,001명이 응답 완료)

△가중치값 산출 및 적용방법 : 성/연령/지역별 가중값부여(셀가중) (2025년 11월 말 행정안전부 주민등록인구통계 기준)

△표본 오차 : 95% 신뢰수준에서 ± 3.1% point

* 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지